(Agenzia Vista) Manila, 17 novembre 2026 “È davvero un piacere essere di nuovo nelle Filippine. Ci sono stato molte volte e, non voglio rivelare la mia età, ma conoscevo molto bene i tuoi genitori, ed erano grandi”. Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è rivolto al presidente filippino Ferdinand Marcos Jr., figlio dell’ex presidente Ferdinand Marcos e di Imelda Marcos, durante il vertice di Manila. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev