(Agenzia Vista) Roma, 20 novembre 2026 “Penso che si scioglierà”. Così il segretario di Sinistra Italiana e co-portavoce di Avs Nicola Fratoianni, in un punto stampa a Roma durante lo sciopero generale della Cgil, ha risposto a chi gli chiedeva del nodo della tassa sulle grandi ricchezze nel programma del centrosinistra. “Questa proposta non è un fine in sé, è uno strumento necessario. Chiediamo più soldi per gli stipendi, per la sanità, per misure contro la povertà come il reddito minimo garantito: queste misure hanno bisogno di risorse”, ha spiegato. “Il punto cruciale per stabilire se siamo un’alternativa vera alla destra è chi paga. In questo Paese hanno sempre pagato gli stessi: lavoratori, lavoratrici, piccole imprese, piccoli commercianti”. “È l’ora di cambiare, è l’ora di chiedere qualcosina anche a chi, francamente, se lo può permettere senza grandi sforzi”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev