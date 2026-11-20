(Agenzia Vista) Roma, 20 novembre 2026 Al termine del discorso del segretario generale della Cgil Maurizio Landini, i manifestanti hanno intonato “Bella ciao” davanti al palco ai Fori Imperiali, a Roma, dove si è chiuso il corteo per lo sciopero generale contro la manovra. Durante il suo intervento Landini aveva criticato l’aumento delle spese militari e la mostra dedicata a Pino Rauti a Palazzo Valdina, ribadendo che “con noi i fascisti non passeranno”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev