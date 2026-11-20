(Agenzia Vista) Roma, 20 novembre 2026 “Cibo caldo, paghe al gelo. Vogliamo un salario vero”. È lo striscione steso a terra dai rider durante la manifestazione per lo sciopero generale della Cgil ai Fori Imperiali, a Roma, con il Colosseo sullo sfondo. Accanto allo striscione le biciclette elettriche e gli zaini termici delle piattaforme di consegna a domicilio, con le bandiere del Nidil Cgil, la categoria del sindacato che rappresenta i lavoratori atipici e precari. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev