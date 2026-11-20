(Agenzia Vista) Roma, 20 novembre 2026 È partito da piazza Vittorio Emanuele II, a Roma, il corteo per lo sciopero generale proclamato dalla Cgil contro la manovra, con il segretario generale Maurizio Landini alla testa. In piazza lavoratori, pensionati e studenti, che chiedono di cambiare la legge di bilancio con più risorse per salari, sanità, scuola e pensioni e meno spese militari. Al corteo hanno partecipato anche la segretaria del Pd Elly Schlein e i leader di Avs Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev