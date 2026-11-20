(Agenzia Vista) Roma, 20 novembre 2026 “Stop carovita”. È la scritta composta con grandi cartelli bianchi, una lettera ciascuno, dai lavoratori della Fp Cgil, la categoria del pubblico impiego, durante il corteo per lo sciopero generale della Cgil a Roma. Il gruppo ha sfilato in fila lungo la strada, con alle spalle la basilica di Santa Maria Maggiore, tra le bandiere della Cgil e dello Spi, il sindacato dei pensionati. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev