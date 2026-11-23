Dopo la denuncia della vittima le indagini dei carabinieri hanno portato a un dipendente di una società di spedizioni residente nella Bassa Atesina

Ordina un cellulare da 550 euro online, ma il dispositivo non arriva mai a destinazione anche se il corriere sostiene ci sia la firma della donna. Secondo quanto emerso da un’indagine dei carabinieri di Sesto (un paesino vicino a Bolzano) conclusa con la denuncia del corriere, un uomo di 34 anni residente nella Bassa Atesina, si tratterebbe di falso in documento informatico e sostituzione di persona.

Le indagini e la firma falsificata

A far partire le indagini è stata la vittima che aveva regolarmente acquistato uno smartphone senza mai riceverlo. Secondo gli inquirenti, il dipendente della società di spedizioni avrebbe lasciato il pacco all’esterno dell’abitazione, senza consegnarlo direttamente alla proprietaria. Il particolare più significativo, tuttavia, è emerso dall’esame della documentazione elettronica. Sul palmare utilizzato dal corriere sarebbe stata apposta una firma falsa attribuita alla donna che però non si trovava in casa al momento della consegna. Un espediente che secondo i militari, sarebbe stato usato per far risultare regolarmente completata la spedizione.