La denuncia di Franco Gabrielli, ex capo della polizia

Fratelli d’Italia propone di sospendere la borsa di studio a chi è indagato per fatti avvenuti durante una manifestazione, una protesta o un’occupazione. Lo dice un emendamento al decreto sicurezza segnalato dal cofondatore di Più Uno, l’ex capo della polizia Franco Gabrielli. La borsa di studio verrebbe sospesa fino alla conclusione del procedimento penale.

«Le indagini servono proprio a stabilire se quei fatti costituiscano un reato e chi eventualmente ne sia responsabile. Come si può pensare che la semplice iscrizione nel registro degli indagati basti a togliere a un giovane i mezzi per continuare a studiare? Se poi l’indagine viene archiviata, chi gli restituisce l’anno di studi che nel frattempo potrebbe aver perso?», scrive sui social Gabrielli. «Viviamo un tempo in cui molti giovani si sentono ai margini delle decisioni che riguardano il loro futuro. Quando cercano di far sentire la propria voce, c’è chi pensa di rispondere con un’ulteriore forma di esclusione, che pesa soprattutto su chi può studiare proprio grazie a quella borsa. La presunzione di non colpevolezza è un principio di cui, prima o poi, si può apprezzare il valore anche per esperienza diretta. Dovrebbe essere una buona ragione per riconoscerlo a tutti», conclude.