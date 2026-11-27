(Agenzia Vista) Roma, 27 novembre 2026 "Forse vale la pena mettere in fila i fatti per rispondere all'accusa secondo cui il Governo taglierebbe le pensioni. Con questo Governo nessuna pensione è stata tagliata, anzi, ogni anno sono state tutte rivalutate e le minime hanno avuto nel complesso rivalutazioni maggiori dell'inflazione". Lo dice la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un videomessaggio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev