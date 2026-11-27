(Agenzia Vista) Roma, 27 novembre 2026 "Mentre lo faceva Guido Crosetto, mi pare che anche il Presidente Zelensky abbia chiarito alcune precedenti parole che erano state oggetto di molti dubbi. Lo ha fatto anche con me direttamente, durante una telefonata che abbiamo avuto oggi". Lo ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo all'assemblea programmatica di Noi Moderati, a proposito delle dichiarazioni del Presidente ucraino sul presunto coordinamento con gli alleati dell'attacco contro una nave militare russa al largo della Libia. Courtesy: Noi Moderati Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev