Il Pd vuole salvare l'Europa... dal cobalto. La gaffe sula Tavola periodica

Oltre 100 elementi. Tutti quelli che si possono trovare sul pianeta Terra, e non solo. Dall'oro all'argento, dal berillio allo zinco. Chiunque abbia fatto un po' di chimica al liceo, si ricorda quanto possa essere difficile imparare la loro posizione e le loro sigle in quella griglia costruita da Dmitrij Ivanovič Mendeleev.

Basta una lettera al posto sbagliato per scatenare una reazione esplosiva. A scuola succede in laboratorio, quando si fa politica la detonazione avviene invece sui social. Lo staff di Nicola Zingaretti ha diffuso un manifesto elettorale nella campagna per le elezioni europee che recita: «L'Europa che salva il pianeta. Zero emissioni di Co2». Ovviamente il riferimento è all'anidride carbonica, uno dei gas che contribuiscono a esasperare l'effetto serra.

Scritto così però la sigla indicato il cobalto, un elemento ferromagnetico molto duro che viene usato per costruire materiali in grado di resistere a forti sollecitazioni, come quelli usati per le turbine dei motori dell'aereo. Su Twitter si è scatenata l'ironia: «cobalto non ti temo». Non mancano le critiche: «Il #Pd dice “no” alle emissioni di #Cobalto. I “competenti” salveranno il mondo». E c'è anche chi preferisce stare fuori da queste dinamiche e puntualizza: «Co2 non indica neppure il #Cobalto in quanto la molecola non è bi-atomica, la chimica è una cosa seria lasciatela fuori dalle vostre beghe».

Al momento il manifesto non compare tra i materiali ufficiali della propaganda Pd per le elezioni europee. Un segnale che potrebbe farlo sembrare un fake. L'agenzia stampa Agi ha contatto delle fonti del Pd che hanno lasciato intendere di aver notato l'errore e aver rimosso il cartello: «L'ironia e' sempre gradita, soprattutto se in presenza di un evidente refuso di stampa subito corretto relativo ad un elemento della tavola periodica».

Fra le critiche sui social c'è anche quella del sottosegretario alla Funzione pubblica Mattia Fantinati, che ha scritto: «CO2 = Anidride carbonica. Co2 = Due atomi di #cobalto. Loro sarebbero quelli di 'Scegli la scienza', capite? Questi sono gli effetti di quando scegli un segretario di partito con la terza media». Qui le fonti sentite da Agi sono state più dure: «Inopportuna, invece, l'ironia se proviene da un membro di Governo il cui Ministro dell'Istruzione qualche mese fa, con nota ufficiale del Ministero per la Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica, ha attribuito la Tavola periodica al genetista Mendel. Questa si una gaffe clamorosa da penna rossa».

Leggi anche: