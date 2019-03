Il fotomontaggio del cane Nemo che fa sesso davanti a Macron

Il 19 marzo 2019 Il Giornale pubblica un articolo dal titolo «Il cane di Macron fa sorridere la Francia» dove raccontano di Nemo, un Labrador-griffone adottato nel 2017, che durante una riunione con una delegazione straniera avrebbe fatto la pipì nel caminetto, suscitando imbarazzo tra i presenti. La storia che vuole raccontare l'articolo non è questa, che è soltanto una introduzione su un evento che sarebbe accaduto l'anno scorso, ma un'altra: «mentre il presidente e sua moglie Brigitte erano in attesa, Nemo, ha pensato bene di "divertirsi" insieme ad un cane dello stesso sesso davanti agli occhi increduli delle guardie, che immobili non hanno potuto interrompere la scena, e alla coppia presidenziale». Nell'articolo non viene mostrata alcuna prova, mentre nella condivisione Facebook viene mostrata una foto:

La stessa immagine è stata pubblicata da alcuni account Twitter citati anche da Il Fatto Quotidiano nell'articolo «Macron e Brigitte impietriti davanti a una scena d’amore», dove sostengono che la scena sia stata immortalata nel momento clou della foto ufficiale. Tutto falso!

Si tratta di un fotomontaggio, la foto originale non mostra in alcun modo i due cani nel momento dell'accoppiamento. Ecco la foto originale, scattata dal fotografo Olivier Lejeune, confrontata con quella condivisa dall'account Twitter @petunianelsole citato da Il Fatto Quotidiano:

A sinistra della foto falsa c'è una firma, visibile anche nella condivisione Facebook de Il Giornale. L'autore del fotomontaggio è un attore comico francese di nome Erick Bernard. Ecco l'opera pubblicata sul suo account Instagram:

Fotografi, telecamere, un evento per nulla segreto e che sembra strano venga fuori da dei tweet. Il fotomontaggio, inoltre, era evidente: bastava vedere come sono state tagliate e sfumate le zampe, ad esempio.

