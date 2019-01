Tutte le cose che non tornano nel Congresso di +Europa

Avrebbe dovuto essere un congresso nazionale miliare per +Europa, quello che avrebbe trasformato la lista di Emma Bonino in partito vero e proprio. Al termine dei tre giorni di lavori congressuali e in seguito alla proclamazione di Benedetto Della Vedova segretario, del congresso di +Europa si parla solamente in funzione delle presunte manovre politiche da Prima Repubblica denunciate da molti attivisti vicini a Marco Cappato.

Come anticipato, il congresso è stato vinto da Benedetto Della Vedova e dalla lista Stiamo uniti in Europa dell'ex democristiano Bruno Tabacci - conosciuto ai più per essere il politico che lo scorso anno, tramite un trucchetto maldigerito da molti, permise a Emma Bonino di presentare la lista di +Europa alle politiche senza essere costretta a raccogliere le necessarie firme. Secondo moltissime testimonianze, corroborate anche da prove documentali, audio e video, Bruno Tabacci avrebbe permesso a Della Vedova di vincere il congresso utilizzando metodi politici poco convenzionali molto popolari ai tempi della Prima Repubblica.

Come denunciato da molti attivisti, nella giornata di domenica 27 gennaio, all'Hotel Marriott di via Washington a Milano, dal Sud Italia sarebbero arrivati quattro pullman pieni di votanti che avevano tutti un'anomala caratteristica in comune: nessuno, tra quelli che hanno parlato con gli attivisti "storici" di +Europa, sapeva dove stesse andando né per quale motivo dovesse votare al congresso di un partito mai sentito nominare.

Secondo le testimonianze raccolte da The Post Internazionale e da Open, dal Cilento - ma anche dalla Sicilia - sarebbero arrivate centinaia di potenziali sostenitori di Benedetto Della Vedova e della lista Tabacci. Questi sarebbero stati accompagnati al congresso ad esprimere un determinato voto dietro il pagamento di vitto, alloggio e viaggio. Non si tratterebbe, dunque, di militanti duri e puri partiti dal Sud alla volta di Milano per sostenere un segretario o una lista al congresso di +Europa, ma di persone ignare che sono state chiamate a raccolta da presunti capi-bastone legati a Tabacci allo scopo di assicurare a Della Vedova e alla lista Tabacci la vittoria al congresso.

Una fonte interna a +Europa raggiunta da Open ci ha raccontato i concitati tre giorni di congresso e spiegato che cosa sarebbe successo:

Fonte: «È successo che Benedetto Della Vedova si è voluto assicurare il controllo del partito, quindi l'elezione a segretario, stringendo un accordo di base con Bruno Tabacci. Questo accordo, però, secondo loro non sarebbe stato sufficiente a garantire il risultato e dunque hanno cercato di trovare dei "centri di raccolta tessere", soprattutto al Sud ma non solo, che assicurassero appunto votanti sicuri. Un centro molto importante, tanto è vero che a un certo punto si è parlato di un accordo a tre tra Della Vedova, Tabacci e Ferrandelli, è stato trovato in Sicilia».

Open: «Chi è?»

Fonte: «L'ex candidato sindaco per la città di Palermo, Fabrizio Ferrandelli - che correva nella lista di Tabacci - a dicembre ha annunciato l'ingresso in +Europa e secondo alcune fonti avrebbe portato dalla Sicilia a Milano 200 persone per il congresso. Ora, io non ti so dire se sono state davvero 200 le persone raccolte, ma sicuramente sono state circa un centinaio».

Open: «E il secondo centro?»

Fonte: «Il secondo centro di potere e di raccolta tessere che è risultato abbastanza significativo è quello di Potenza, dell'avvocato Massimo Maria Molinari, che è il referente locale di Bruno Tabacci. Oltre a questi, ce ne sono stati altri dalla Campania, dalla provincia di Caserta, di Napoli e di Salerno. Domenica abbiamo visto queste persone scendere dal pullman, entrare per andare a votare e poi uscire dall'hotel per andare a fare un giro per Milano, non è che abbiano partecipato al congresso davvero. Peraltro alcuni attivisti, parlando con questi signori arrivati la mattina stessa, hanno scoperto che in molti casi queste persone non sapevano perché fossero state chiamate a votare al congresso, né i nomi dei candidati segretari in campo e spesso nemmeno sapevano chi fosse Emma Bonino. In quella giornata abbiamo anche visto girare delle schede precompilate con i voti già crocettati per Benedetto Della Vedova e la lista Tabacci».

Open: «Tu chi avresti votato al congresso?»

Fonte: «Io avrei voluto votare Benedetto Della Vedova, ma alla fine io come tanti altri abbiamo deciso di non farlo perché siamo rimasti abbastanza schifati dalla situazione. Riteniamo che il punto sia politico più che legale: questa condotta innanzitutto si lega a un vecchio modo di fare politica che noi respingiamo e soprattutto fa sì che il partito si leghi a un esponente che non fa parte della famiglia ideologica laica e libertaria e che da questo momento in poi può influenzare e decidere la linea politica di +Europa. Questo scenario, che troviamo pericoloso, l'abbiamo già toccato con mano a Milano città, dove proprio per un veto di Tabacci ci è stato vietato di raccogliere firme per "Aborto al sicuro" - per la piena applicazione della 194 - con la bandiera di +Europa e questo non è successo ovunque in Italia ma solo a Milano perché la città è il suo serbatoio di voti storico».