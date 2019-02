Referendum m5s: voto partito in ritardo, quesito cambiato, ancora problemi, l'ombra di r0gue: minuto per minuto

«Siete d'accordo con l'autorizzazione a procedere nei confronti del Ministro dell'Interno Matteo Salvini? [SI] [NO]». Questo doveva essere il quesito, semplice e comprensibile per evitare brutte sorprese. Quello presentato dal Movimento 5 Stelle sul caso Diciotti-Salvini più che un referendum sembra un quiz per la patente dove bisogna stare attenti a cosa si risponde: se votate «Sì» negate l'autorizzazione a procedere, se votate «No» decidete di mandare a processo il ministro dell'Interno. Ecco il quesito presentato ieri da Il Blog delle Stelle:

Il ritardo dello sbarco della nave Diciotti, per redistribuire i migranti nei vari paesi europei, è avvenuto per la tutela di un interesse dello Stato?

– Sì, quindi si nega l’autorizzazione a procedere

– No, quindi si concede l’autorizzazione a procedere

Non è un caso che Beppe Grillo, probabilmente seccato per il metodo, abbia paragonato il quesito al «comma 22». Oltre al quesito c'è un altro problema da dover considerare. Il black hat che in passato aveva più volte violato la piattaforma e il voto del Movimento 5 Stelle, R0gue_0, si è fatto vivo dopo mesi, prendendo ancora una volta in giro la creatura di Davide Casaleggio. Il voto inizia alle 10:00 e si concluderà alle 19:00 e, al momento, senza l'annuncio di un ente terzo di controllo che certifichi la correttezza del voto.

Ore 11:46

Abbiamo effettuato lo stesso test sul sito Check-host.net, ma al momento non è possibile ottenere risultati.

Facciamo notare che nello screen di R0gue_0 è presente un indirizzo IP austriaco (185.9.19.107).

Ore 11:26

Il black hat R0gue_0 pubblica il suo primo tweet della giornata dove prende in giro la votazione:

Daje ciurma! #Diciotti #Rousseau #PonzioPilatoSRL

#pisQAnon Never Die

Nel tweet condivide in allegato lo screenshot del servizio online Check-host.net dove si rilevano le difficoltà ad accedere alla piattaforma Rousseau:

Ore 11:23

Cercando di accedere da cellulare a Il Blog delle Stelle otteniamo diversi errori di connessione.

Ore 11:22

A seconda di quando si apre la pagina del voto le due risposte si invertono.

In alcuni aggiornamenti della pagina le risposte si invertono.

Ore 11:07

Riesco ad accedere, dopo alcuni tentativi, alla pagina del voto. Il quesito è quello annunciato nel post di oggi alle ore 10:00 su Il Blog delle Stelle, diverso da quello riportato ieri 17 febbraio.

Ore 11:02

Con un po' difficoltà e qualche aggiornamento di pagina, finalmente riesco ad accedere nuovamente a Rousseau dove il voto è ufficialmente iniziato.

Ore 10:54

Riusciamo finalmente ad accedere a Il Blog delle Stelle. In un post delle ore 10:00 precise si annuncia il cambio del quesito:

Ore 10:51

Riusciamo ad accedere a Rousseau. Ecco la schermata dell'annuncio del voto e il nuovo orario:

Ore 10:30

Il voto slitta di un'ora. Si inizia alle 11:00 e si conluderà alle ore 20:00. Nel frattempo è impossibile accedere al sito e a Il Blog delle Stelle che riporta il messaggio "Errore nello stabilire una connessione al database".

Ore 10:27

Il quesito è cambiato rispetto a quello precedentemente presentato su Il Blog delle Stelle:

Il ritardo dello sbarco della nave Diciotti, per redistribuire i migranti nei vari paesi europei, è avvenuto per la tutela di un interesse dello Stato?

– Si, è avvenuto per la tutela di un interesse dello Stato, quindi deve essere negata l’autorizzazione a procedere.

– No, non é avvenuto per la tutela di un interesse dello Stato, quindi deve essere approvata l’autorizzazione a procedere

Ore 10:20

Abbiamo riprovato il login, ma ci sono già dei problemi di accesso al sito.

Primi problemi ad effettuare l'accesso.

18 febbraio ore 9:22

Abbiamo effettuato il primo login alla piattaforma impiegando almeno 1 minuto per caricare la pagina. Probabili rallentamenti nel caricamento quando inizierà il voto.

Sul sito al momento è presente un avviso:

ATTENZIONE! Una votazione a livello nazionale sarà in corso durante la giornata di oggi. Le stelline di Rousseau saranno di nuovo funzionanti quando sarà conclusa.

17 febbraio ore 21:30

R0gue_0 torna a twittare prendendo in giro il voto del 18 febbraio:

#LOL , a ridaje.

Nessun allarmismo cari amici di #Rousseau!

Mandar a processo il povero Cristo @evaristegal0is è stato facile, ripetervi per il #Capitano della Marina di Sua Maestà de Stic***i non sarà quindi così complicato.

Venghino signori venghino, votate!

#pisQAnon Never Die

17 febbbraio ore 15:31

Beppe Grillo pubblica un tweet critico sul quesito formulato dal Movimento 5 Stelle:

17 febbraio ore 10:00

Il Blog delle Stelle annuncia, dando 24 ore di preavviso, il voto del 18 febbraio 2019 a partire dalle ore 10:00.