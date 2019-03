La Mare Ionio è nella rada di Lampedusa, Matteo Salvini: «La nave non entra in porto!». Il liveblogging del salvataggio

Ore 8.45 - «Non è una nave capitanata da due tizi dei centri sociali che può fregarsene di trattati e convenzioni internazionali. Questa gente non scenderà. Finché la responsabilità è mia, queste persone resteranno a bordo. Per me si tratta di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Chi favoreggia l'immigrazione clandestina vuole trasformare, di nuovo, il mar Mediterraneo in un cimitero a cielo aperto. Il traffico di esseri umani, in Africa, rende di più del traffico di droga e di armi». Così Matteo Salvini ai microfoni di Sky tg24, prima di concludere: «La nave non entra in porto!».

Ore 8.30 - Sono saliti a bordo alcuni uomini della guardia di finanza.

Ore 8.15 - È arrivata: Mare Ionio si trova nella fonda di Lampedusa a un miglio e mezzo dalla costa. La nave non ha ancora ottenuto l'autorizzazione allo sbarco e in questo momento si trova circondata da tre motovedette: due appartengono alla guardia di finanza e una alla guardia costiera. Intanto il sindaco di Lampedusa attacca il ministero dell'interno: «Gli sbarchi non sono finiti come dice il Viminale. Qui i migranti continuano ad arrivare: il nostro porto resta aperto», ha detto a Sky tg24.

Ore 8.00 - La nave si trova a circa 10 miglia da Lampedusa: a questa velocità, manca davvero poco per raggiungere l'isola italiana. A bordo ci sono 12 minori.

Ore 7.30 - Se la guardia di finanza ha intimato di non entrare nelle acque territoriali italiani, la guardia costiera invece ha autorizzato un punto di fonda: la nave è ormai prossima all'isola di Lampedusa e al capitano è stato indicato dove gettare l'ancora nella rada (l'insenatura antistante al porto). Luca Casarini, il capo missione, ha ribadito che «il mare forza 7 ha reso indispensabile l'avvicinamento a Lampedusa».

Ore 7.00 - Giorgio Ruta, giornalista di Repubblica che si trova a bordo della nave Mare Ionio, ha confermato che la Guardia di Finanza ha imposto l'alt al capitano dell'imbarcazione. «Rimorchiatore Mare Ionio, da pattugliatore guardia di finanza Paolini, vi intimiamo l'alt, fermate le macchine, arrestate i motori», è stato il comando via radio sentito nella plancia della nave. La risposta del capitano non si è fatta attendere: «Non possiamo arrestare nessuna macchina, qui siamo in pericolo di vita comandante, ci sono tre metri di onda», e ripete più volte, «Siamo in condizioni di pericolo di vita».

Il capo missione, Luca Casarini, ha raccontato a Ruta: «Abbiamo fatto presente che siamo in una situazione di emergenza con onde alte tre metri, 50 naufraghi a bordo oltre l'equipaggio. Dobbiamo mettere in sicurezza la vita delle persone per questo stiamo andando a ridossare verso l'isola di Lampedusa per proteggere la vita delle persone». La nave ha disobbedito all'ordine della guardia di finanza: si procede verso Lampedusa.

18 marzo - La nave Mare Ionio della ong Mediterranea saving humans ha recuperato un gommone con a bordo 49 migranti. Uno di loro è apparso subito in gravi condizioni. «Stiamo facendo rotta verso nord per evitare il maltempo, ci dirigiamo verso l'Italia dove chiederemo il porto sicuro per sbarcare», ha comunicato il capo missione Luca Casarini. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini si è schierato subito contro l'attività della nave: «Bisogna stoppare definitivamente le azioni illegali delle ong. Ogni comportamento difforme sarà letto come trasporto di immigrati clandestini e traffico di essere umani».

Per l'imbarcazione si tratta della quarta missione di salvataggio nel Mediterraneo: la Mare Ionio ha lasciato sabato 16 marzo il porto di Palermo per dirigersi nella Sar libica. Dopo aver soccorso i 49 migranti a bordo di un gommone in avaria, ha cambiato rotta e si è diretta verso l'Italia. Benché sia impossibile per l'Italia operare un blocco navale, tali competenze non spetterebbero nemmeno al Viminale. Ma la direttiva di ieri è stata comunque evasa dal ministero guidato da Salvini: «Chi soccorre migranti irregolari in acque non di responsabilità italiana, senza che Roma abbia coordinato l'intervento ed entra poi in acque territoriali italiane lede il buon ordine e la sicurezza dello Stato italiano», recita la direttiva. Salvini poi ha twittato: «I porti italiani erano e rimangono chiusi».

