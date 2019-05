Nella rossa Capalbio alle europee vince Salvini

L’onda leghista travolge anche una delle roccaforti toscane della sinistra. Nelle elezioni europee a Capalbio, la Lega di Matteo Salvini ha portato a casa quasi la metà delle preferenze: 1.132 cittadini, il 47% dei votanti, hanno barrato il simbolo della Lega. Meno della metà hanno preferito il PD (514 votanti, pari al 21,5%), e ancor meno hanno scelto il Movimento 5 Stelle (solo 290 elettori, 12%).

Alle elezioni comunali, però, la “Piccola Atene” ha optato per una trasformazione meno radicale. Nonostante le previsioni di Salvini ad aprile, che su Twitter aveva scritto «Dramma per i radical-chic di tutta Italia, la loro mitica Capalbio potrebbe addirittura vincere un sindaco delle Lega». Invece, a spuntarla è stata la lista civica “Adesso per Capalbio”.

Dramma per i radical-chic di tutta Italia, nella loro mitica Capalbio potrebbe addirittura vincere un sindaco della Lega. Chissà perché… 🙂 pic.twitter.com/8RORBQY1vj — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) April 28, 2019

Il nuovo sindaco sarà Settimio Bianciardi, ex PD, eletto con il 36% delle preferenze. In corsa anche “Vivere Capalbio” di Luigi Bellumori, candidato appoggiato dal PD, e Valerio Lanzillo della lista “La nostra Capalbio”, appoggiata invece dal centrodestra.

«Ci siamo sbarazzati del centrodestra e del centrosinistra», ha detto Bianciardi. «È un bel successo ma ora è il tempo dell’unione e del rilancio, Capalbio ha tante potenzialità da sfruttare ma è caduto talmente in basso che se i cittadini non si mettono in testa che devono restare uniti non riusciremo a risollevare questo comune». A recarsi alle urne per le amministrative sono stati il 78,32% degli elettori, contro l’80,82% dei votanti per le europee.

