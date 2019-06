La lettera di Tria agita il compleanno del governo. M5S: «Non si gioca sulla pelle del Paese»

Accuse incrociate tra Lega e 5 Stelle su chi abbia fornito ai giornalisti la prima versione della lettera alla Commissione europea, che conteneva riferimenti espliciti alla riduzione di spesa per Reddito di cittadinanza e Quota 100. L’effetto sul governo è stato deflagrante, tanto che in serata era dovuto intervenire il presidente del Consiglio Conte proprio mentre a Palazzo Chigi incontrava i vice-ministri all’Economia per fare il punto sul decreto Crescita.

«Il Presidente del Consiglio ha appena sentito telefonicamente il ministro Tria e ha concordato con lui di sollecitare tutte le verifiche, anche giudiziali, affinché chi si è reso responsabile di tali fughe di notizie false sia chiamato alle conseguenti responsabilità» fanno sapere ‘fonti’ di Palazzo Chigi. Ormai nel governo si cerca il ‘colpevole’: un fuori-programma, prima del discorso di Conte agli italiani previsto per il 3 giugno.

Non ci sono cattivi reggimenti, ma solo colonnelli incapaci

(Napoleone Bonaparte)

Ps

Non si gioca sulla pelle del nostro Paese! 😡 — Stefano Buffagni (@SBuffagni) 31 maggio 2019

Il sottosegretario M5S Stefano Buffagni cita Napoleone Bonaparte, il vice-ministro all’Economia Laura Castelli assicura di avere visto quella bozza con «quel passaggio sul taglio al welfare» e si dice sorpresa della smentita di Tria sulla lettera pubblicata dalle agenzie di stampa. Il capo politico M5S Di Maio chiede infine un vertice di governo.

Se nella prima versione della lettera per Bruxelles (per tentare di evitare la procedura di infrazione per debito eccessivo) c’era un riferimento esplicito a Reddito e Quota 100, in quella definitiva resta un passaggio ‘sospetto’ per molti osservatori: «L’utilizzo delle nuove politiche di welfare è, finora, inferiore alle stime sottostanti la legge di bilancio 2019».

Per tutta la sera gli esponenti della Lega sono rimasti stranamente in silenzio sul tema, ma questo pomeriggio al festival dell’Economia di Trento si incontreranno i due vice-ministri all’Economia, Garavaglia (Lega) e Castelli (M5S). Solo due giorni fa, la delegazione leghista guidata da Salvini era andata al ministero dell’Economia per una riunione con Giovanni Tria: un ingresso ‘simbolico’ al Mef, secondo molti osservatori, dopo i risultati delle Europee per lanciare un segnale agli alleati di governo.