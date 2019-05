La lettera dell’Italia alla Commissione Ue: «Meno spesa per Reddito e Quota 100»

Due giorni dopo la lettera della Commissione europea che chiedeva chiarimenti sulla mancata riduzione del debito da parte del governo, è arrivata la risposta dell’esecutivo guidato da Giuseppe Conte.

«Il governo sta avviando una nuova revisione della spesa e riteniamo che sarà possibile ridurre le proiezioni di spesa per le nuove politiche in materia di welfare nel periodo 2020-2022», scrive il ministro dell’Economia Giovanni Tria. A calare, secondo l’esecutivo, saranno quindi i fondi destinati al reddito di cittadinanza e a Quota 100, le due misure simbolo del Movimento 5 Stelle e della Lega.

Ma poco dopo arriva la dura presa di posizione del vice-premier Di Maio: «La lettera preparata dal ministro Tria con la Lega? Il M5S non ne sa nulla, non ce ne siamo occupati noi, non è stata condivisa con noi. Sicuramente noi non tagliamo le spese sociali, né il Reddito né Quota 100».

Il capo politico M5S sembra dunque voler ritenere responsabili del contenuto della risposta per Bruxelles non l’intero governo ma solo la Lega e il ministro Tria (dopo l’incontro del 30 maggio al ministero dell’Economia con diversi esponenti del Carroccio).

In un passaggio della risposta, il ministro Tria fa anche riferimento al possibile aumento dell’Iva, da sempre osteggiato dai due vice-premier: «In linea con la legislazione in vigore, il programma di stabilità prevede un aumento delle imposte indirette pari a quasi l’1,3 per cento del Pil, che entrerebbe in vigore nel gennaio 2020. I partiti politici hanno espresso riserve circa il previsto aumento dell’Iva, ma abbiamo comunque un ventaglio di misure alternative onde garantire il suddetto miglioramento strutturale».

Poi un riferimento esplicito alla Flat tax, misura cara al Carroccio (che Salvini vorrebbe vedere operativa già in autunno): «Il parlamento ha invitato il governo a riformare, fatti salvi gli obiettivi di riduzione del disavanzo per il periodo 2020-2022, l’imposta sul reddito delle persone fisiche, riducendo il numero degli scaglioni e la pressione fiscale gravante sulla classe media. Si effettuerà anche una revisione di detrazioni ed esenzioni fiscali». E nella revisione, potrebbe rientrare il bonus renziano degli 80 euro.

L’Italia aveva infatti 48 ore di tempo per rispondere alla lettera. Già questa mattina il ministro dell’Economia Giovanni Tria aveva escluso la necessità di una manovra correttiva. La Commissione Ue chiedeva spiegazioni al nostro Paese sulle previsioni di crescita su cui si basava la manovra economica perché «alla luce dei dati economici definitivi, l’Italia non ha rispettato la regola del debito nel 2018». Ora si riunirà il 5 giugno per decidere sulla possibile procedura di infrazione per debito eccessivo, già evitata a gennaio.

Secondo i dati di Eurostat, il debito pubblico italiano è passato dal 131,4% in rapporto al Pil del 2017 al 132,2% nel 2018, e potrebbe arrivare al 132,7% nel 2019. Proprio oggi, nella relazione annuale, il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco ha posto l’accento sull’aumento dello spread e sull’appartenenza all’Unione Europea: «Saremmo stati più poveri senza l’Europa, lo diventeremmo se dovessimo farne un avversario».