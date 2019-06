Venezia, nave da crociera contro battello. L’impatto ripreso dalla banchina – Il video

Quattro persone sono rimaste ferite in modo lieve. Msc: problema tecnico

Una nave da crociera che stava attraccando nel canale della Giudecca a Venezia ha urtato un battello a pochi metri dalla banchina. L’incidente ha causato quattro feriti lievi, tutti turisti. La società Msc ha commentato l’accaduto parlando di un «problema tecnico» alla nave. «Questa mattina, intorno alle 8.30 – si legge in una nota della società – Msc Opera in manovra di avvicinamento al terminal Vtp per l’ormeggio ha avuto un problema tecnico. La nave era accompagnata da due rimorchiatori e ha urtato la banchina all’altezza di San Basilio». I vigili del Fuoco sono intervenuti sul post e hanno assicurato che la situazione è tornata sotto controllo.

#2giugno 11:00, proseguono le verifiche dei #vigilidelfuoco dopo l’incidente alla nave da crociera sul Molo San Basilio a #Venezia pic.twitter.com/7rJfdbPD0R — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) June 2, 2019

