Venezia, nave da crociera Msc si scontra con un battello: 4 feriti – I video

La mattina del 2 giugno, a Venezia, una nave da crociera della Msc trascinata da un rimorchiatore ha speronato un battello fluviale turistico. L’incidente è avvenuto nel canale della Giudecca. Il vaporetto coinvolto stava facendo un tour delle ville venete lungo il corso del Brenta. Secondo Ansa ci sono 2 passeggeri contusi, altri 2 sono stati portati in ospedale, nessuno di loro è ferito in modo grave. Al momento non risultano dispersi. L’account Twitter dei Vigili del Fuoco, ha fatto sapere che la situazione ora è sotto controllo.

#2giugno 8:36 Molo San Basilio, #Venezia: nave da crociera scarroccia andando ad urtare la banchina e colpendo un’imbarcazione turistica. Sul posto motobarche e sommozzatori #vigilidelfuoco, situazione sotto controllo pic.twitter.com/m9FpQ2MaCN — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 2 giugno 2019

La dinamica dell’incidente

La collisione probabilmente è avvenuta per un’avaria. Secondo le prime informazioni i rimorchiatori non sarebbero riusciti a contrastare lo scarrocciamento (il trascinamento dovuto alla corrente) dell’enorme nave da crociera, che è finita così contro il battello. Ecco le immagini da un’altra angolazione.

Mi sa che le crociere hanno finito di arrivare a Venezia pic.twitter.com/8uH0c7fzL7 — alessandro orru (@aleorru69) June 2, 2019

La reazione del Comitato “No grandi Navi”

L’incidente ha provocato l’immediata reazione del Comitato “No Grandi Navi”, che si batte da anni contro l’ingresso delle navi da crociera in laguna. Gli attivisti hanno fatto sapere che organizzeranno una manifestazione per la settimana entrante.

🔴🔴BREAKING NEWS🔴🔴Incidente! MSC collide con traghetto Michelangelo e con banchina a San Basilio. Non sappiamo se ci… Posted by Comitato Nograndinavi on Sunday, June 2, 2019

