Caso Noa Pothoven: non è morta per eutanasia

La sorella della diciassettenne Noa Pothoven aveva annunciato la sua morte domenica 2 giugno 2019. Tre giorni dopo, martedì 4 giugno, i media internazionali avevano ripreso la notizia sostenendo che la ragazza aveva posto fine alla sua vita tramite eutanasia. In realtà, alla ragazza era stata negata la possibilità del decesso assistito e si sarebbe lasciata morire di fame e sete.

La stessa Noa aveva annunciato dal suo account Instagram che aveva smesso di bere e mangiare da tempo e che aveva deciso di lasciarsi andare. Nel post aveva chiaramente scritto che «entro dieci giorni al massimo morirò. Dopo anni di battaglie, sono prosciugata». In nessun caso aveva annunciato pubblicamente che avrebbe cessato di vivere tramite la pratica dell’eutanasia.

Il sito olandese Ad.nl aveva pubblicato il 2 giugno 2019 un articolo dove annunciava la morte della ragazza e in nessun caso viene citata l’eutanasia.

Il tentativo di eutanasia

Noa aveva raccontato in un’intervista al giornale olandese de Gelderlander che a 16 anni si era presentata alla clinica Levenseind ​​all’Aia all’insaputa dei suoi genitori per chiedere se fosse idonea all’eutanasia o l’assistenza al suicidio? La risposta dell’ospedale era stata un secco «no».

Una foto di Noa del 2018 dal suo profilo Facebook.

Noa aveva spiegato la loro scelta: «Pensano che io sia troppo giovane per morire. Pensano che dovrei completare il trattamento del trauma e che il mio cervello deve prima essere completamente cresciuto. Questo avverrà quando compierò 21 anni – E aggiunge – Sono devastata, non posso più aspettare così tanto tempo».

Le condizioni di Noa

Noa soffriva infatti di disturbo da stress post-traumatico, depressione e anoressia. Esente dall’obbligo scolastico, non frequentava più la scuola. Nel suo libro Vincere o apprendere Noa racconta gli abusi subiti che, per paura e vergogna, aveva nascosto per lungo tempo.

Noa venne ricoverata presso l’ospedale Rijnstate di Arnhem a causa delle sue condizioni di salute e perché gravemente sottopeso. Secondo quanto riportato dall’articolo del Gelderlander sarebbe stata messa in coma farmacologico per essere nutrita artificialmente.

Articolo in collaborazione con Emma Bubola