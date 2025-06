Tentano di convertire i partecipanti al Budapest Pride con croce e Bibbia: «Pentitevi». Allontanati due attivisti ultra cristiani – Il video

«Se non capisci che l’omosessualità è contro i valori cristiani, non sarai mai un cristiano», ha dichiarato uno dei due attivisti cristiani

Due attivisti ultra cristiani, arrivati dai Paesi Bassi, hanno tentato di disturbare il Budapest Pride manifestando contro la parata per i diritti Lgbtqia+ con slogan religiosi e simboli cristiani. Posizionati ai margini del corteo, uno impugnava una croce di Lorena, l’altro una Bibbia, mentre gridavano frasi come «Pentitevi! State sprecando la vostra vita» rivolgendosi ai partecipanti. Entrambi si sono definiti semplici cristiani normali, giustificando la loro protesta come parte della loro fede. «Se non capisci che l’omosessualità è contro i valori cristiani, non sarai mai un cristiano», ha dichiarato uno dei due a LaPresse. Sul retro della sua maglietta si leggeva «Christian Preacher», ovvero predicatore cristiano, mentre sul davanti era stampato un versetto del Vangelo secondo Giovanni: «Chi non pratica la giustizia non è da Dio».

«Il divieto al Pride? Sono d’accordo»

Il servizio d’ordine del Pride ha agito con prontezza, evitando che la provocazione degenerasse. I due attivisti sono stati tenuti a distanza e allontanati pacificamente dopo alcuni attimi di tensione. La polizia è intervenuta a supporto per garantire la sicurezza e calmare gli animi. Sollecitato sull’atteggiamento del governo ungherese sulle manifestazioni Lgbtqia+, uno dei due ha risposto: «Il divieto al Pride? Sono d’accordo. Ogni Paese d’Europa e del mondo dovrebbe fare lo stesso». L’episodio si è risolto senza incidenti, come del resto tutta la parata nonostante i timori iniziali.