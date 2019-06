È il mese del Pride: oggi cortei in tutta Italia. C’è anche Roma

Si apre oggi il quarto weekend del Mese Internazionale del Pride, l’orgoglio LGBTQ+. Oggi 8 giugno si terranno cortei a Roma, Trieste, Ancona, Messina e Pavia, dopo quello di Modena del primo giugno, per celebrare la libertà e l’orgoglio LGBTQ+. Da Tokyo a Guadalajara passando per Gerusalemme: le città di tutto il mondo sono investite in questo inizio d’estate da onde arcobaleno.

Credits: Epa Gay Pride a Gerusalemme

Credits: Epa Gay Pride a Guadalajara

Giugno è diventato il mese del Pride in memoria dei moti di Stonewall, iniziati con la ribellione alla repressione poliziesca allo Stonewall Inn, il 28 giugno 1960, e che hanno segnato la genesi del movimento di liberazione LGBTQ americano. Un anno dopo, aveva debuttato di fronte allo Stonewall il primo gay Pride della storia, chiamato Christopher Street Day in memoria della strada in cui si trovava il locale.

Credits: Epa Gay Pride a Bruxelles

Il Pride romano

Al Pride romano è prevista una partecipazione di circa 10.000 persone, e 15 carri allegorici che partiranno da Piazza della Repubblica per arrivare in Piazza Madonna di Loreto. Dopo l’aggressione di una coppia di ragazze nella metro londinese, sfilerà nella Capitale anche un carro dell’ambasciata inglese.

Il corteo è organizzato dal Circolo di cultura omosessuale Mario Mieli e la madrina sarà l’attivista transessuale Porpora Marcasciano. La parata si muoverà al grido «Nostra la storia nostre le lotte» e per riparare ai danni climati che provocherà, gli enti organizzatori pianteranno degli alberi in Kenya. 10.000 persone anche alla manifestazione che in mattinata è partita da piazza della Repubblica verso piazza del Popolo per il rinnovo del contratto di lavoro dei dipendenti pubblici.

Credits: Epa Gay Pride a Tokyo

Nel resto d’Italia

A Trieste il Pride inizia alle 14.30 in Piazza della Libertà. Elisa è la madrina del Friuli Venezia Giulia Pride e alle 20 terrà un concerto gratuito a Muggia.

Ad Ancona dopo una conferenza in cui parlano Franco Grillini e Antonella Bellutti, il corteo parte alle 15 dal Passetto e termina al Porto Antico.

A Messina la partenza è alle 16.00 per la manifestazione a cui parteciperanno tra le 1.500 e le 3.000 persone, che parte da piazza Antonello e finisce in Piazza Unione Europea.

A Pavia il ritrovo è alle 16 in Corso Cavour. I manifestanti si ritrovano poi in piazzale Ghinaglia dove alle 19 inizierà il «Pride Party».

Leggi anche