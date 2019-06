Gay Pride a Washington, panico tra la folla – Video

Momenti di panico e diversi feriti a Washington durante la partecipata parata del gay pride: una parte della folla ha cominciato a correre per fuggire da quelli che a molti erano sembrati dei colpi d’arma da fuoco. Secondo Reuters, un uomo è stato in seguito arrestato perché la polizia ha trovato un’arma vicino a lui, ma le autorità cittadine hanno poi confermato che gli spari non ci sarebbero stati.

⚡🇺🇸FLASH – Mouvement de foule suite à une fausse rumeur de fusillade lors de la Gay Pride à #Washington. Plusieurs personnes ont été blessées dans la panique. (CBS – 📹@PetrosKas) pic.twitter.com/ZbDlnLqBSQ — Brèves de presse (@Brevesdepresse) June 9, 2019

I feriti, alcune decine, hanno riportato solo contusioni. Sette persone sono state portate in ospedale. La polizia sta esaminando i video della zona per capire cosa potrebbe aver causato il rumore di spari.

BREAKING: Massive crowds have fled the Washington D.C. pride march amid reports of gunshots.pic.twitter.com/XEZlwmj9tK — Harry Cherry (@TheHarryCherry) June 8, 2019

Giugno è il “pride month“, il mese dei gay pride in cui la comunità Lgbtq+ celebra in tutto il mondo la propria libertà con colorati e festosi cortei. La scelta del mese non è casuale: risalgono al giugno 1969 i moti di Stonewall, i violenti scontri tra gruppi di attivisti in rivolta contro i raid omofobi della polizia a New York.

