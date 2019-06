Università e lavoro sempre più distanti? I master aziendali come alternativa per ridurre il gap

Molte società e imprese hanno sviluppato corsi di specializzazioni e master che permettono l’immersione degli studenti in una realtà ben strutturata

C’è un quesito che assilla quasi tutti gli studenti il giorno dopo la seduta di laurea, una volta deposta la corona d’alloro e sistemata la tesi sulla mensola della cameretta: “E adesso cosa faccio?”. È una domanda istintiva per i ragazzi che, basandosi sull’esperienza dei propri coetanei, si vedono gettatati in una realtà che non hanno mai vissuto prima.

È lo spaesamento, ed è naturale provarlo se, abbandonata la propria routine libri-appelli, ci si sveglia la mattina e lo scopo della propria vita è cambiato radicalmente. Non si tratta più di passare esami, ma di trovare un lavoro che, almeno in parte, soddisfi le personali aspettative e garantisca un’indipendenza economica per emanciparsi dai propri genitori.

In Italia esiste un problema culturale che si basa sulla tradizionale suddivisione tra teoria e pratica. Studiare sui libri nobilita, mentre imparare facendo è una prerogativa di chi “ha poca voglia”. Una divisione netta, ma novecentesca.

Tutte le statistiche infatti dimostrano che i Paesi europei con il minor numero di neet, sono quelli dove si applicano meglio i sistemi di formazione duale che abbinano studio e lavoro. O quelli dove gli attori del mondo del lavoro riescono ad avvicinare il mondo accademico. In Italia c’è una tendenza a ridurre il gap tra università è lavoro e la spinta è data dai master aziendali.

Molte società e imprese hanno sviluppato corsi di specializzazioni e master che permettono l’immersione degli studenti in una realtà ben strutturata. Ed è consequenziale che un percorso di formazione imbastito in un telaio aziendale sia in grado di finalizzare le conoscenze pregresse degli studenti e renderle spendibili sul mercato del lavoro.

Un esempio di master aziendale con una forte vocazione alla spendibilità del titolo nel mercato del lavoro è il Master Medea (Management e Economia dell’Energia e dell’Ambiente). Lo organizza Eni, leader italiano del settore energia. Nella Scuola Mattei della Eni Coroporate University, si sono specializzati sulle tematiche energetiche circa 2900 studenti provenienti da 110 Paesi del mondo.