Rivolta nel carcere di Poggioreale: «Celle devastate e minacce alla polizia penitenziaria»

Tensione altissima nel carcere di Poggioreale, a Napoli, dove – secondo quanto riferito dal sindacato autonomo di polizia penitenziaria Sappe – è in corso una «violenta rivolta da parte della quasi totalità dei detenuti» ristretti nel padiglione Salerno (circa 300).

Cosa sta succedendo

I detenuti avrebbero «sfasciato interamente parte del padiglione Salerno» e starebbero continuando «da ore a minacciare gli agenti di polizia penitenziaria in servizio nelle sezioni detentive coi piedi di legno dei tavoli e coi manici di scope». La protesta, stando a una prima ricostruzione dei fatti, sarebbe nata dalla richiesta di ricovero di un detenuto con la febbre.

«Forse il pretesto della violenta protesta dei detenuti è tra i più futili, ossia l’incapacità di convivere con persone diverse. O forse le ragioni sono da ricercare in screzi di vita penitenziaria, in sgarbi avvenuti fuori dal carcere o, ancora, il tempestivo mancato ricovero di un detenuto con febbre. Fatto sta che si è scatenata una pericolosa protesta che ha coinvolto ancora una volta i poliziotti penitenziari» ha spiegato Donato Capece, segretario generale del Sappe, secondo cui la condotta dei detenuti in rivolta sarebbe «irresponsabile e gravissima».

In arrivo personale di rinforzo

Sul posto si attende l’arrivo di personale di polizia penitenziaria di rinforzo oltre al pm di turno.

A Poggioreale, stando alle stime del sindacato di polizia giudiziaria, sono quasi 2.400 i detenuti controllati da agenti della penitenziaria sempre «più al centro di eventi critici».

