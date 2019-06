Andrea Camilleri ricoverato in codice rosso al Santo Spirito di Roma

Andrea Camilleri, che compirà 94 anni a settembre, è in codice rosso al Santo Spirito di Roma. Lo scrittore siciliano è stato trasportato in ambulanza in condizioni critiche per problemi cardiorespiratori, poi è stato assistito dall’equipe dell’emergenza del pronto soccorso e infine trasferito presso il centro di rianimazione dello stesso nosocomio.

«Sono cieco ma, perdendo la vista, tutti gli altri sensi si riacutizzano, vanno in soccorso. La memoria è diventata più forte, ricordo più cose di prima con molta lucidità e scrivo sempre», queste le sue parole in un’intervista all’Ansa.

Il papà del “Commissario Montalbano”, autore bestseller, si stava preparando per essere per la prima volta alle antiche Terme di Caracalla, il 15 luglio, con lo spettacolo che racconta la sua Autodifesa di Caino. «Se potessi vorrei finire la mia carriera seduto in una piazza a raccontare storie e alla fine del mio ‘cunto’, passare tra il pubblico con la coppola in mano» aveva detto.

Il battibecco con Salvini

Alcuni giorni fa Camilleri si è scagliato contro il leader della Lega, Matteo Salvini, che in più occasioni ha usato il rosario in campagna elettorale: «Mi dà un senso di vomito» ha tuonato. «Scrivi che ti passa» è stata la replica del vicepremier.

Il Commissario Montalbano

Nel 1994 Camilleri pubblica “La forma dell’acqua”, il primo romanzo poliziesco con il commissario Montalbano, personaggio che ha ispirato la serie televisiva trasmessa dalla Rai, da sempre campione di ascolti.

Leggi anche: