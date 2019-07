Camilleri, lunedì i funerali. Il cordoglio della politica e dello spettacolo, da Fiorello a Salvini

È morto Andrea Camilleri. Lo scrittore, inventore del commissario Montalbano, era nato nel 1925: ci lascia all’età di 93 anni con un patrimonio di oltre 100 libri scritti.

Il maestro siciliano se ne è andato alle 8:20 del 17 luglio. Per volontà sua e e della famiglia, i funerali saranno riservati. «Nelle prossime ore», fanno sapere i suoi familiari, «verrà reso noto dove portare un ultimo omaggio».

Lo scrittore era stato ricoverato in rianimazione all’ospedale Santo Spirito di Roma esattamente un mese fa, il 17 giugno. Era arrivato nella struttura in arresto cardiaco e sin dal primo bollettino medico le condizioni erano state definite «critiche».

Da quel giorno Camilleri è stato in prognosi riservata, ricoverato in rianimazione «con supporto respiratorio meccanico e supporto farmacologico».

I messaggi di addio dal mondo dello spettacolo

I messaggi di cordoglio che arrivano dal mondo dello spettacolo sono tantissimi. In radio, in tv, sulle pagine social.

Addio Andrea, e grazie! Grazie Maestro, per esserti sempre schierato, per non aver mai cercato la comoda neutralità. pic.twitter.com/VHVJwe39zh — Roberto Saviano (@robertosaviano) 17 luglio 2019

Buon viaggio Maestro…

La voglio ricordare così, con il sorriso.https://t.co/bn03Dzuzp7#camilleri — Rosario Fiorello (@Fiorello) 17 luglio 2019

Con infinita tristezza scrivo queste parole per ricordare Andrea #Camilleri.

Un uomo gentile, coraggioso e generoso. Un intellettuale col cuore. Una persona limpida la cui onestà ci ha fatto da guida e ci ha consolato.

Da oggi siamo tutti più soli. — Fabio Fazio (@fabfazio) 17 luglio 2019

“A stimare da come l’alba stava appresentandosi, la iurnata s’annunziava certamente smèusa, fatta cioè ora di botte di sole incaniato, ora di gelidi stizzichii di pioggia, il tutto condito da alzate improvvise di vento”.



Ciao #Camilleri — Nicola Lagioia (@NicolaLagioia) 17 luglio 2019

“Non bisogna mai avere paura dell’altro perché tu, rispetto all’altro, sei l’altro”

Grazie Maestro #Camilleri — Paola Turci (@paolaturci) 17 luglio 2019

L’addio dalla politica

Molti anche i messaggi dagli esponenti politici, in memoria di un grande maestro della letteratura italiana.

Oggi scompare una voce unica e meravigliosa. Andrea Camilleri, con i suoi romanzi e con la sua presenza pubblica, è… Posted by Nicola Zingaretti on Wednesday, July 17, 2019

Una triste notizia per la Sicilia, che perde un suo figlio, e per l’Italia, che vede andarsene un suo magnifico maestro di vita. Addio Andrea Camilleri, ci mancherai. pic.twitter.com/JYJ3Oy4Slu — Luigi Di Maio (@luigidimaio) 17 luglio 2019

“Le parole che dicono la verità hanno una vibrazione diversa da tutte le altre”.

Addio Andrea #Camilleri, ci hai regalato l’amore per la lettura. pic.twitter.com/NrrqFcf9E0 — David Sassoli (@DavidSassoli) 17 luglio 2019

Un grande uomo di cultura che ha educato alla lettura donne e uomini di tutto il mondo. Un grande italiano. Rip #Camilleri — Matteo Renzi (@matteorenzi) 17 luglio 2019

Anche Matteo Salvini, che in passato aveva avuto modo di scontrarsi con le idee dello scrittore, ha lasciato un ultimo saluto a Camilleri.

Addio ad Andrea Camilleri, papà di Montalbano e narratore instancabile della sua Sicilia. pic.twitter.com/C6zc2BafyB — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 17 luglio 2019

Nel nome di Tiresia. #Camilleri — Giuseppe Civati (@civati) 17 luglio 2019

Grande dispiacere per la scomparsa del maestro Andrea #Camilleri. Raccontando la sua terra, la Sicilia, ha raccontato l'Italia intera, le sue contraddizioni e il suo immenso patrimonio di storia, cultura, umanità. L'abbraccio di Roma alla famiglia e a chi ha amato le sue storie. — Virginia Raggi (@virginiaraggi) 17 luglio 2019

Si è spento il maestro Andrea #Camilleri. Ha raccontato al mondo una Sicilia senza tempo in un modo nuovo. Con lui se ne va un pezzo di cultura e di televisione italiana. Un pensiero alla famiglia e un ringraziamento al personale dell’ospedale Santo Spirito di Roma. pic.twitter.com/q06AdPUTZq — Giulia Grillo (@GiuliaGrilloM5S) 17 luglio 2019

Un grande scrittore, un uomo che ha sempre perseguito i principi della nostra Costituzione, una persona autentica



Con la sua scomparsa perdiamo tutti qualcosa



Mi stringo intorno a chi lo ha amato e gli ha voluto bene, un abbraccio forte alla famiglia#Camilleri — laura boldrini (@lauraboldrini) 17 luglio 2019

Va via un simbolo della Sicilia e dell’Italia tutta. Uno dei pochi scrittori che ha saputo descrivere il meridione, i suoi personaggi, l’assurdo della vita reale e “u scrusciu du mari”. Buon viaggio Maestro restano qui i tuoi racconti e i sorrisi che ci hai rubato. #Camilleri — Paola Taverna (@PaolaTavernaM5S) 17 luglio 2019

«Per quello che hai fatto, per quello che hai scritto, per le tue parole di umanità su chi cerca un futuro migliore. Ciao, Maestro», ha scritto su Twitter l’Ong Mediterranea Saving Humans.

Per quello che hai fatto, per quello che hai scritto, per le tue parole di umanità su chi cerca un futuro migliore.



Ciao, Maestro. pic.twitter.com/UNn2tEXRkV — Mediterranea Saving Humans (@RescueMed) 17 luglio 2019

Ha raccontato la Sicilia migliore, senza fronzoli, senza retorica, sempre dalla parte degli ultimi. Ci mancherà, Maestro. Grazie di tutto. #camilleri pic.twitter.com/01YwfR1nA2 — Pietro Bartolo (@bartolopietro1) 17 luglio 2019

«Ciao comandante. Hai condotto tante lettrici e lettori, tante cittadine e cittadini, su preziosi sentieri di cultura, passione democratica, partecipazione», ha scritto su Facebook L’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia. «Di vita civile. Ti terremo nel cuore e nella coscienza».

Ciao comandante. Hai condotto tante lettrici e lettori, tante cittadine e cittadini, su preziosi sentieri di cultura,… Posted by Associazione Nazionale Partigiani d'Italia – ANPI on Wednesday, July 17, 2019

Un tweet in memoria di Camilleri è arrivato anche dalla Polizia di Stato: «Il Commissario #Montalbano ha svelato tanto del nostro lavoro mettendo in luce l’umanità dei poliziotti sempre al servizio delle comunità. »

Un affettuoso arrivederci ad Andrea #Camilleri. Il Commissario #Montalbano ha svelato tanto del nostro lavoro mettendo in luce l’umanità dei poliziotti sempre al servizio delle comunità.

Ci mancherà Maestro pic.twitter.com/0flr5htOxV — Polizia di Stato (@poliziadistato) 17 luglio 2019

Il suo rapporto con la morte

In una recente intervista aveva detto: «Non ho paura di niente, nemmeno della morte». «Con la morte ci rispettiamo, nella vita c’è anche la morte, accoglierla come un atto dovuto è saggezza».

«Non ho rimpianti, ho avuto una vita fortunata, ho fatto quello che volevo, sono felice di avere pronipoti e felice di aver vissuto» ha aggiunto Andrea Camilleri che, secondo il Corriere.it, circa 20 giorni fa è caduto fratturandosi il femore. Il ricordo più bello? «Il giorno in cui mi sono sposato».

«Vorrei finire la mia carriera seduto in una piazza a raccontare storie»

Il padre del “Commissario Montalbano”, autore bestseller, si stava preparando per essere per la prima volta alle antiche Terme di Caracalla, il 15 luglio, con lo spettacolo che racconta la sua Autodifesa di Caino: «Se potessi vorrei finire la mia carriera seduto in una piazza a raccontare storie e alla fine del mio ‘cunto’, passare tra il pubblico con la coppola in mano».

