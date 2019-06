Egitto, l’ex presidente Morsi muore durante il suo processo

È morto Mohamed Morsi. L’ex presidente egiziano, 77 anni, a quanto riporta la televisione di Stato, sarebbe collassato e poi morto d’infarto in aula, durante l’udienza. Morsi è stato il primo presidente democraticamente eletto del Paese dopo la Primavera Araba del 2011, che ha deposto Hosni Mubarak.

Il successore del dittatore, membro dei Fratelli Musulmani, era caduto in seguito a un golpe nel 2013. Insieme ad altri 28 imputati, Morsi era sotto processo per rispondere all’accuse di spionaggio. L’ex presidente avrebbe facilitato, durante la rivoluzione del 2011, l’entrata nel Paese di combattenti di Hamas dalla Striscia di Gaza, e di aver aiutato dei prigionieri a evadere, fornendo loro anche delle armi.

Secondo Ken Roth, direttore di Human Rights Watch, le condizioni di salute di Morsi, in grave deterioramento, erano state ignorate. Era infatti il 31 marzo quando il figlio Ahmed Morsi aveva lanciato l’allarme, affermando che il padre non stava ricevando assistenza medica.

After reports that ousted Egyptian Pres Mohamed Morsi's health had "deteriorated severely" and was being "ignored" by the authorities https://t.co/cUKfTDtMj8 he reportedly dies in court https://t.co/Kwe4HRlkhW pic.twitter.com/WmAIiBmZnf