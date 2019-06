«Stranger Things 3»: rilasciato l’ultimo trailer. Il 4 luglio si torna nel Sottosopra

Netflix ha lanciato il nuovo trailer di Stranger Things 3, l’ultimo che anticipa la terza stagione della popolare serie in onda sulla piattaforma streaming e disponibile dal 4 luglio. Ambientata negli anni ’80 in una piccola città dell’Indiana, racconta le vicende di un gruppo di ragazzini alle prese con il Sottosopra, un luogo a metà tra horror e fantascienza la cui natura non è ancora stata del tutto chiarita.

Confermata la vecchia guardia della serie: Millie Bobbie Brown, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Gaten Matarazzo, Noah Schnapp, Dacre Montgomery, Charlie Heaton, Natalia Dyer, Joe Keery, Cara Buono, Winona Ryder e David Harbour.

Ci sarà anche qualche new entry, come Maya Hawke nei panni di Robin, personaggio che si prospetta essere molto presente nella trama.

