F1, trionfo Hamilton in Francia davanti a Bottas: la Ferrari sogna con Lecrerc sul podio

Al Gran Premio di Francia è ancora Lewis Hamilton a dominare, ma per le Ferrari arrivano i primi segnali che il dominio Mercedes non è indistruttibile.

Appena dietro a Valtteri Bottas, surclassato dal compagno di scuderia, si è piazzato sul podio anche il ferrarista Charles Lecrerc, che ha tentato l’attacco disperato negli ultimi giorni, approfittando delle difficoltà di Bottas. Quinto Sebastian Vettel, dietro Verstappen, e per lui anche il giro più veloce che gli vale un punto in più, dopo una qualifica deludente in settima posizione.

«Non è stata una gara semplice, proprio per nulla. Ma per me è stato un grande weekend e con questo team stiamo scrivendo pagine di storia», ha detto il campione del mondo mentre Bottas, con tanta fatica, porta la sua monoposto seconda sul traguardo davanti a un Leclerc davvero elettrizzante: «Ci ho creduto fino alla fine – ha commentato il pilota monegasco nel post gara – Nel finale ho dato tutto ma purtroppo non c’erano abbastanza giri per tentare l’attacco».

Poi Verstappen in quarta posizione e Vettel che chiude quinto strappando per un soffio il giro veloce a Hamilton con un tempo in 1:32.740 dopo il rapido cambio gomme finale: «Non avevamo il passo per battere Mercedes ma ora speriamo di andar piu’ forte in Austria». La F1 che la settimana prossima tornerà in pista sul Red Bull Ring di Spielberg, tracciato che dovrebbe riequilibrare il testa a testa tra Mercedes e Ferrari con la Rossa determinata a porre fine alla striscia di otto vittorie di fila delle frecce d’argento.

