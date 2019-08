Usa, morta la pilota Jessi Combs: è stata la donna più veloce del mondo

Jessi Combs, la donna più veloce del mondo sulle quattro ruota è morta in un incidente in Oregon, mentre provava a battere il suo stesso record con un Jet-Car nel deserto dell’Alvord. Nata il 27 luglio del 1983, 36 anni, era stata dal 2005 al 2009 conduttrice del reality show Xtreme off-road 4×4 programma in cui gli ospiti insegnavano come modificare i veicoli per aumentarne le prestazioni.

Da sempre grande appassionata di motori, dopo la laurea alla WyoTech – college statunitense specializzato nella preparazione degli studenti per le carriere come tecnici nel settore automobilistico – era stata assunta dal dipartimento di marketing della stessa università per costruire un’atuomobile da zero in sei mesi per partecipare ad un’esposizione della Specialty Equipment Marketing Association (Sema).

I record

Il 9 ottobre 2013, Combs ha guidato la North American Eagle (NaE) Supersonic Speed Challenger nel deserto di Alvord, stabilendo il record di velocità terrestre a 4 ruote femminile con una corsa ufficiale di 398,954 mph (632 km / h) e una velocità massima di 709 km / h (440,709 mph). Il 7 settembre 2016 Combs ha fissato una nuova velocità massima pari a 477,59 miglia orarie guidando la Other American Eagle.

Le vittorie

Da pilota professionista, Combs ha partecipato a numerosi eventi ottenendo diversi successi. Ha vinto l’Ultra 4 King of the Hammers nel 2014 e nel 2016.

Il Rallye Aicha des Gazelles nel 2015, l’Ultra 4 National Championship nel 2014, il Serie Ultra 4 Western Region e l’ Ultra 4 Stampede Legends Class nel 2014. Le vittorie con le Hammers le avevano fatto guadagnare il soprannome “Queen of Hammers” (Regina delle Hammers). Pochi giorni fa aveva postato una foto con il Jet-Car con cui si preparava per battere il suo ultimo record. A confermare la morte Terry Madden, membro della squadra di Combs.

