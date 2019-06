Laura Castelli getta benzina sul fuoco tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini: «Sulla flat tax nessuno conosce le coperture»

Alle richieste sempre più insistenti del vicepremier Matteo Salvini di anticipare la manovra a prima della pausa estiva, ha risposto il viceministro dell’Economia, la grillina Laura Castelli: «Nessuno ha ancora visto nel dettaglio il piano della Lega sulla flat tax».

«Nessuno ha ancora visto le coperture – ha aggiunto il viceministro all’Ansa – non le conosciamo o almeno io in modo ufficiale non ho ancora ricevuto nulla, ma non lo dico con vena polemica, anzi. Siamo fiduciosi che la Lega le presenti – ha chiarito – Sono 15 miliardi, non sono pochi, ma se la Lega per un anno ha detto che si può fare, non abbiamo motivo per pensare il contrario».

L’interrogativo su: «Dove trovano i soldi?» rimbalza ormai in ogni dichiarazione dal fronte grillino. Aveva cominciato Alessandro Di Battista già a Otto e mezzo su La7 la scorsa settimana, seguito in giornata da Luigi Di Maio che, preoccupato dalla procedura d’infrazione della Commissione Ue che incombe sui conti italiani, ha ripetuto: «Ancora non conosco le coperture della flat tax».

Dalla spiaggia di Milano Marittima gli ha risposto Salvini, che dai microfoni di Skytg24 a torso nudo ha provato a rassicurarlo: «Sono già stati trovati almeno 15 miliardi. L’Europa non esageri parlando di infrazione, multe commissari. Taglierò le tasse, qualunque cosa accada».