Governo in ordine sparso: «Non dico le coperture per la flat tax, se no Di Maio le copia per il salario minimo»

Il viceministro dell’economia, il leghista Massimo Garavaglia, risponde a chi gli chiede dove troveranno nel bilancio statale i 15 miliardi annunciati da Matteo Salvini per la riduzione delle tasse

«Quali sono le coperture della flat tax? Non le dico altrimenti Luigi Di Maio me le ruba…». Così, testualmente, il viceministro dell’economia, il leghista Massimo Garavaglia, intervistato su Radio Capital risponde a chi gli chiede dove troveranno nel bilancio statale i 15 miliardi annunciati da Matteo Salvini per la riduzione delle tasse.

«Ci sono, le abbiamo individuate», aggiunge e, rispondendo a Luigi Di Maio che chiede da giorni quali siano, lo sfida: «Dacci allora quelle del salario minimo», la misura cara al vicepremier M5s che lo stesso Garavaglia mette in discussione, affermando che per molti versi «è dannosa per le imprese» ed è stata bocciata da tutto il mondo economico».

Il viceministro interviene anche sulla querelle fra i due colleghi di partito Giorgetti e Borghi dopo che il primo ha decisamente liquidato l’idea. «Se i minibot sono erga omnes si fa un casino»; il «tema vero è quello della certificazione dei debiti da parte delle Pubbliche amministrazioni ed è stato in parte risolto».

«Il problema – spiega Garavaglia – è sempre e solo la certificazione del debito» degli Enti locali «che a volte hanno poi attivi finti come multe o tasse inesigibili a fronte di un debito. Problema che a monte va risolto. I minibot possono essere uno strumento ma va risolto il tema della certificazioni».

