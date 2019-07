Assolto il viceministro Massimo Garavaglia: era accusato di turbativa d’asta

L’esponente leghista resta al suo posto: nessuna conseguenza per il governo Conte. Condanna a 5 anni e sei mesi, in primo grado, per l’ex assessore alla Sanità della Lombardia Mario Mantovani

Nessuna condanna per il viceministro all’Economia del governo Conte: questo pomeriggio è arrivata la sentenza di assoluzione in primo grado per il viceministro dell’Economia Massimo Garavaglia. L’esponente leghista era accusato di turbativa d’asta su una gara d’appalto (da 11 milioni di euro) per il servizio di trasporto di persone dializzate, durante il suo mandato da assessore regionale al Bilancio in Lombardia.

Massimo Garavaglia resta dunque al suo posto, a differenza di altri colleghi di partito che si erano dimessi per motivi giudiziari. Era successo prima ad Armando Siri (indagato per corruzione) e poi a Edoardo Rixi (condannato in primo grado).

«Gli auguro di essere assolto. Ho letto le carte ed è un processo fondato sull’aria fritta» aveva detto pochi giorni fa durante una conferenza stampa Matteo Salvini. E ai giornalisti aveva chiesto: «Vi rendete conto che il viceministro all’Economia della seconda potenza industriale d’Europa rischia le dimissioni per una tentata turbativa d’asta per il servizio di dialisi della Croce Azzurra del suo paese?»

Tra gli imputati c’era anche l’ex vicepresidente della Lombardia Mario Mantovani arrestato nell’ottobre 2016 per corruzione, concussione e turbativa d’asta: per lui, una condanna in primo grado a 5 anni e sei mesi. I giudici della quarta penale erano entrati in camera di consiglio questa mattina. Il pm Giovanni Polizzi aveva chiesto per Garavaglia una condanna a 2 anni, mentre per Mantovani erano stati chiesti 7 anni e mezzo.