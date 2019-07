Crisi di nervi nel governo: Salvini domani al Quirinale. Giorgetti rinuncia a fare il commissario Ue

La nuova rottura tra Lega e il Movimento 5 Stelle, nata ufficialmente con il voto al parlamento europeo, continua ad aggravarsi. Domani il leader leghista non sarà presente al Consiglio dei ministri

Lo scontro tra Lega e Movimento 5 Stelle sembra essere arrivato a un punto di non ritorno. Tanto che Matteo Salvini andrà al Quirinale per incontrare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, probabilmente già domani mattina.

In agenda ci dovrebbe essere un altro appuntamento: il consiglio dei Ministri alle ore 12.00, seguito dal vertice sull’autonomia. Impegni a cui il leader leghista ha già detto che non parteciperà.

Dopo le parole del Premier Giuseppe Conte, il quale aveva ipotizzato delle ripercussioni negative per il nostro Paese dopo il voto leghista contro la nomina di Ursula von der Leyen alla Presidenza della Commissione europea, dal vertice di Helsinki Matteo Salvini aveva alzato i toni già questa mattina, dicendo che si era «persa la fiducia» tra i partner di Governo, «anche a livello personale».

La trattative per il Commissario Ue

Tramontata ormai la trattativa per far nominare il leghista Giancarlo Giorgetti a Commissario Ue: lo stesso Giorgetti è andato da Mattarella per comunicare la rinuncia all’incarico.

Il sottosegretario leghista ha commentato l’incontro con Mattarella, durato circa venti minuti, con una frase in dialetto lombardo che riprende la storia di un uomo, alcolista, la cui moglie, stufa di subire i suoi comportamenti violenti, aveva rinchiuso per tre giorni in cantina.

Uscito dalla cantina grazie ai suoi amici, l’uomo disse: «L’e stai me mét un trapun sott téra», ovvero, «È stato come seppellire una talpa sottoterra», un chiaro riferimento al disinteresse di Giorgetti per la carica di Commissario Ue.

Salvini a Barzago, la folla inneggia alle elezioni

Dalla festa della Lega a Barzago (Lecco), Matteo Salvini è tornato a parlare della crisi di Governo. Prima ha attaccato il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, a cui ha rimproverato di dire troppi «no», un riferimento alla Tav, per poi ribadire il suo disappunto per gli attacchi ricevuti dal Movimento nei giorni scorsi.

Mentre alcuni sostenitori della Lega gridavano «elezioni, elezioni», Salvini ha smorzato leggermente i toni: «Se ho la certezza che si può lavorare per fare le cose, vado avanti. Se ho la certezza che qualcuno non ha l’intenzione di fare niente, si va a casa e parlano gli italiani».

Leggi anche: