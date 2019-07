Durissimo attacco di Salvini al M5s: «Votando Von der Leyen hanno tradito gli italiani»

«Pd e M5s governano già insieme a Bruxelles». È l’attacco più duro dall’inizio del Governo Conte quello che il vicepremier Matteo Salvini rivolge agli alleati del M5s da Helsinki, dove ha partecipato al vertice sui migranti con gli altri ministri dell’Interno Ue.

L’accusa di aver tradito il voto degli italiani che volevano il cambiamento, per aver votato Ursula Von Der Leyen alla presidenza della Commissione Ue. Una candidatura, dice Salvini, avanzata da «Merkel e Macron insieme a Renzi e Berlusconi».

Tradendo il voto degli Italiani che volevano il cambiamento, i grillini hanno votato il Presidente della nuova Commissione Europea, proposto da Merkel e Macron, insieme a Renzi e Berlusconi.

Una scelta gravissima, altro che democrazia e trasparenza… — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) July 18, 2019

La lite e il post sul blog

L’elezione di Von Der Leyen aveva già spaccato la maggioranza ieri, 17 luglio, tanto che sul Blog delle Stelle era comparso un post in cui il Movimento accusava Salvini di non aver detto la verità.

«Dovete sapere che c’era un accordo. Ma questo la Lega non ve lo dirà mai – si legge nel post – e l’accordo era che anche i cosiddetti “sovranisti”, lontani dai partiti tradizionali, la votassero, sapendo che la sua maggioranza non esisteva e in questo modo avremmo potuto condizionare ogni decisione futura in Europa».

Il fatto che il M5s avesse votato con il Pd aveva alimentato i rumors di una maggioranza alternativa, M5s-Pd, prontamente smentiti oggi sia da Di Maio su Repubblica che dal premier Conte, in una lettera inviata sempre al quotidiano fondato da Eugenio Scalfari