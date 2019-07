Vertice Ue sui migranti: Francia e Germania contro l’Italia: «Matteo, hai già twittato contro di noi?»

Italia e Malta chiedono di rivedere il principio per cui i migranti debbano essere trasportati nel porto più vicino. Francia e Germania non sono d’accordo

Che quella di Helsinki sarebbe stata una riunione complicata lo si è capito già prima dell’inizio della riunione dei ministri dell’Interno della Ue, quando il tedesco Horst Seehofer ha lanciato una battutina a Matteo Salvini: «Matteo, stai già twittando che siamo cattivi con voi?».

Lo scontro sui porti di approdo

Una battuta, ma anche un prologo dello scontro che sarebbe avvenuto poco dopo tra l’Italia e la piccola Malta da una parte, contrarie al principio che impone alle ong di sbarcare i migranti nel porto più vicino, e Francia e Germania dall’altra, che sarebbero favorevoli a mantenere lo status quo, previsto per altro da norme sul soccorso marittimo, come la Convenzione di Amburgo.

Per trovare un’intesa – fanno sapere fonti del Viminale – ci sarà bisogno di altre riunioni perché le posizioni sono ancora molto distanti: dopo un primo confronto con i tecnici, i ministri hanno parlato a tu per tu per provare ad avvicinare le posizioni. Il prossimo vertice straordinario si terrà a Malta a settembre.

Il tema ong e la stretta sulle espulsioni

I ministri dell’interno Ue hanno affrontato anche un altro tema spinoso, quello delle ong che – ha detto Salvini – non possono sostituirsi agli Stati. Il ministro dell’Interno ha chiesto norme più severe e ha proposto di rafforzare l’impegno per prevenire le partenze e aumentare le espulsioni, stilando una lista di Paesi sicuri che consentano delle riammissioni automatiche.

Più solidarietà tra Stati

Il commissario europeo per le Migrazioni e gli Affari interni ha detto che «la nostra priorità è combattere le reti di trafficanti e fermare arrivi e partenze irregolari. Oggi – ha spiegato – farò appello agli stati membri affinché dimostrino più solidarietà. Non possiamo continuare così in futuro, affrontando caso per caso la situazione nel Mediterraneo».

Leggi anche: