Emendamento leghista al decreto Sicurezza bis: fino a un milione euro di multa per le Ong

Scatta la fase due del contrasto alle Ong. Il ministro dell’Interno, dopo la proposta di un muro fra Italia e Slovenia per contrastare i flussi via terra, caldeggiata anche dal presidente del Friuli-Venezia Giulia Fedriga, sembra pronto a innalzare un’altra barriera: il blocco delle rotte delle no profit che soccorrono i migranti attraverso l’utilizzo di navi militari.

Il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza, presieduto dallo stesso ministro dell’Interno Salvini, ha infatti disposto «nuove misure contro l’immigrazione irregolare e per difendere i porti italiani». Tra le misure messe in campo, oltre all’utilizzo delle navi da guerra per stoppare le Ong, un più serrato e tecnologico monitoraggio al fine di incrementare i controlli e ridurre le partenze dei migranti: verranno infatti utilizzati radar e, oltre a quelli navali, anche mezzi aerei. Sono stati inoltre previsti contatti bilaterali con la Tunisia per aumentare i rimpatri e per ridurre le partenze: a questo scopo, entro la fine dell’estate è stata programmata la consegna di dieci alla guardia costiera libica.

L’idea, quella dell’utilizzo delle navi militari, che segna un ulteriore inasprimento delle posizioni italiane in materia di immigrazione, sembrerebbe ispirata anche agli sviluppi del caso della capitana della Sea Watch Carola Rackete. Fra le motivazioni della scarcerazione della comandante dell’Ong, nell’ordinanza del gip di Agrigento Angela Vella, si sottolinea, fra le altre cose, che la motovedetta che ha imposto l’alt alla Sea Watch non può essere considerata tale poiché l’imbarcazione acquista quella fattispecie solo quando «opera fuori dalle acque territoriali»: i reati, in violazione degli articoli 1099 e 110 del Codice della Navigazione, appunto resistenza o violenza nei confronti di una nave da guerra, non sarebbero quindi riscontrabili.

Non solo quindi il decreto Sicurezza bis: oggi, 9 luglio, si chiude il termine per presentare emendamenti, e i 5 Stelle sono pronti a dare battaglia. Non sembra per alleggerire le pene, ma per far passare una propria linea di contrasto alle Ong alternativa a quella del ministro dell’Interno. La confisca immediata delle navi delle associazioni umanitarie, alla prima violazione del decreto, come proposto dal vicepremier Di Maio già da settimane.

Da parte leghista arriva invece la proposta, con un emendamento a prima firma del deputato del Carroccio Igor Iezzi, di portare la multa per le Ong dall’attuale forchetta 10-50mila euro, fino 1 milione di euro, per chi violi il blocco navale. I pentastellati puntano inoltre a inserire negli emendamenti al decreto una norma che dia maggiore potere al premier Conte sul blocco stesso (oggi la legge prevede che, al contrario dei ministri della Difesa e delle Infrastrutture, che devono controfirmare la decisione del ministro dell’Interno, il presidente debba soltanto essere informato).

Ma la Lega gioca d’anticipo e dopo quello di Iezzi, presenta un altro emendamento che in pratica accentra il potere di impedire lo sbarco dei migranti nelle mani del ministro dell’Interno: nella proposta di modifica al decreto Sicurezza bis, infatti, le parole «il provvedimento è adottato» vengono sostituite con le quelle «il ministro dell’Interno può altresì vietare il trasbordo o lo sbarco sul territorio nazionale di cittadini stranieri irregolari».

Una sorta di escalation quindi, tutta interna al governo, con la Lega che punta all’utilizzo delle navi militari oggi utilizzate per il soccorso, per bloccare le Ong, mentre i 5 Stelle giocano la carta di un maggior potere decisionale dei propri esponenti sul tema e, probabilmente, anche in considerazione dei sondaggi che vedono il proprio elettorale favorevole in maggioranza alla linea dura, un’inasprimento delle pene nel decreto Sicurezza durante il passaggio parlamentare.

Anche se non tutto il Movimento sembra essere d’accordo con la corsa a chi blocca meglio le Ong: la fronda di Roberto Fico minaccia di far sentire il suo peso con proposte alternative.

Gli sbarchi fantasma

In tutto questo i numeri però raccontano uno scenario in cui il “contributo” delle Ong allo sbarco dei migranti sul totale è decisamente minoritario. Su 3073 immigrati giunti sulle nostre coste nei primi sei mesi del 2019, soltanto 297 sono arrivati attraverso il soccorso delle Ong (in sei episodi, diventati casi politici): praticamente uno su dieci. Va però sottolineato che il restante numeri di arrivi non è avvenuto soltanto con barchini isolati, i cosiddetti “sbarchi fantasma”; nel conto ci sono anche i migranti soccorsi dalla Capitaneria di porto, dalla Guardia Costiera e dalle navi militari che pattugliano il nostri confini marittimi. Ora però le stesse potrebbero essere dedicate esclusivamente al blocco novale.

