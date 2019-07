Dl sicurezza: Businarolo (M5s) contro Romano (Pd) «Mi ha detto che non potevo presiedere perché incinta»

Lite in aula per le presunte parole del deputato del Pd alla presidente della commissione Francesca Businarolo. Lui si difende: «Mai detto»

Ancora tensione tra Pd e M5s sul decreto sicurezza bis. Il deputato del Pd Andrea Romano avrebbe detto alla presidente della commissione giustizia del M5s, Francesca Businarolo, che «una donna incinta non è in grado di presiedere».

L’episodio ha portato alla vibrante protesta del M5s e di parlamentari di altri gruppi. Il presidente della commissione affari costituzionali Giuseppe Brescia ha definito «riprovevoli» le parole di Romano e ha invitato gli altri gruppi a stigmatizzare.

Romano nega di aver pronunciato una frase del genere, ma Businarolo conferma: «Ha detto che non potevo presiedere, sapeva che sono incinta», ha spiega all’agenzia Dire. «Non voglio personalizzare ulteriormente, ma ho dovuto chiedere l’intervento dei commessi perché Romano insisteva nell’insultare. Ora stiamo chiedendo che intervenga l’ufficio di presidenza della Camera»

Romano si difende

«Ho detto che Businarolo ha presieduto male, non dando al Pd lo spazio di parola. E lo confermo. Quando Brescia mi ha fatto notare che è incinta, ho risposto che questo non c’entra. C’è il tentativo di Brescia di farmi dire ciò che non ho detto né, da padre di quattro figli, mai avrei pensato. Sto scrivendo una lettera a lui e Businarolo: Brescia si scusi per aver provato a ridicolizzare una legittima protesta democratica», ha chiarito Romano.

L’attacco di Di Maio

All’attacco del dem Andrea Romano va anche Luigi Di Maio con un post su Facebook in difesa della deputata Businarolo. Scrive il vicepremier del Movimento 5 Stelle: «Cosa merita un partito che attacca le donne in questo modo e che difende i suoi sindaci coinvolti in inchieste drammatiche, come quella degli affidamenti dei bambini di Bibbiano? Questo Pd rappresenta il peggio del nostro Paese, insieme a Berlusconi».

Dal Pd un attacco sessista senza precedenti alla nostra Francesca Businarolo. Un attacco vergognoso e meschino. Ma si… Posted by Luigi Di Maio on Wednesday, July 17, 2019

