L’accusa di Conte: «Il no della Lega a Von der Leyen potrebbe causare danni all’Italia»

Dopo una settimana di fuoco, tra accuse di “scorrettezze istituzionali” e mosse a sorpresa sui presunti fondi russi alla Lega, Matteo Salvini e Giuseppe Conte si parlano attraverso i giornali.

Il ministro dell’Interno parla a “reti unificate”, con un’intervista doppia e dai contenuti identici sui due principali quotidiani italiani (Repubblica e Corriere della Sera), per lanciare l’ennesimo ultimatum agli alleati: «Se arrivano altri 3 no – dice – tutti a casa».

Il premier Conte gli risponde dalle colonne di la Repubblica con una lettera in cui affronta diversi nodi, primo su tutti quello dell’elezione del presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen, votata dal M5s e dal Pd (e già si parla di alleanza alternativa), ma non dalla Lega.

Per Conte, il sì alla tedesca era funzionale a far ottenere all’Italia qualche nomina, in particolare quella di commissario alla concorrenza: una scelta strategica, dunque, motivata anche dal fatto che la neo-presidente “ha confermato molte delle priorità che stanno a cuore al nostro Paese”.

Il «no della Lega», dice Conte, potrebbe avere “ripercussioni sulle trattative che si svolgeranno per definire la composizione della squadra di neo-commissari”, danneggiando gli interessi nazionali. È l’accusa più pensante.

La polemica per il vertice di Salvini con le parti sociali

Il premier torna a parlare anche del vertice al Viminale tra Salvini, sindacati e imprenditori nel quale il ministro dell’Interno aveva dato rassicurazioni sui tempi di approvazione della manovra, scavalcando il premier.

Conte, in quell’occasione, aveva parlato di scorrettezza istituzionale e torna a farlo anche nella lettera a Repubblica: «Ho già chiarito che ogni iniziativa compiuta da una singola forza politica, perseguita separatamente, è pienamente legittima, ma non può sostituirsi al pieno contraddittorio tra le parti politiche e sociali, alla presenza dell’intero Governo, come impongono le regole di correttezza istituzionale».

«La legge di bilancio – scrive ancora Conte – è la massima espressione dell’indirizzo politico della maggioranza e – più di ogni altra cosa – richiede piena condivisione e coordinamento dal vertice».

La trattativa Russia-Lega

Conte dedica un passaggio alla trattativa dell’hotel Metropol a Mosca. Il premier ha già fatto sapere che riferirà in aula il prossimo 24 luglio, prendendo una posizione netta rispetto alle titubanze del ministro dell’Interno: «Riferirò in piena trasparenza, su tutte le circostanze e le notizie che sono a conoscenza mia e di tutti i componenti del Governo che presiedo. Questo intervento sarà l’occasione per ribadire al Parlamento la nostra collocazione geo-politica e per conformare la mia più elevata sensibilità nella tutela della nostra sicurezza e sovranità nazionale».

L’alleanza M5s-Pd

Dopo l’elezione di Von Der Leyen, votata da Pd e M5s ma non dalla Lega, si sono intensificate le voci di una maggioranza alternativa a quella del Governo gialloverde. Voci smentite sia da Di Maio, che oggi, sempre su la Repubblica, dice che non si alleerà mai «col partito di Bibbiano», e anche dallo stesso Conte: «Prendo atto che nel dibattito pubblico si intensificano congetture su scenari futuribili che mi vedrebbero coinvolto. Se questa esperienza di Governo dovesse concludersi in anticipo non mi presterò a operazioni opache o ambigue».