«Elettrodi e lavaggi del cervello» per allontanare i bambini dalle famiglie. 18 arresti in Emilia

L’inchiesta è stata chiamata Angeli e Demoni. Eppure, dalle prime notizie emerse, di angeli se ne vedono pochi. 18 persone sono state arrestate nella provincia di Reggio Emilia con l’accusa di essere coinvolte in un giro d’affari da centinaia di migliaia di euro. Secondo gli investigatori tutto si basava su un sistema di affidamenti illegittimi di minori. Fra gli arrestati c’è anche Andrea Carletti, sindaco Pd di Bibbiano .

Secondo le prime informazioni, politici, servizi sociali, medici e psicologi si sarebbero accordati per scrivere finte relazioni con lo scopo di allontanare i bambini dalle famiglie e affidarli, con delle retribuzioni, a amici e conoscenze. Tra i dettagli emersi in queste ore, ci sono quelli sui metodi con cui queste relazioni sarebbero state scritte.

L’ipotesi dell’accusa è che i bambini sarebbero stati sottoposti a intesi lavaggi del cervello ed elettrodi per suggestionare dei ricordi, un sistema che avrebbe «alterato lo stato della memoria in prossimità dei colloqui giudiziari». Un giro d’affari da centinaia di migliaia di euro. È lungo l’elenco dei reati contestati: frode processuale, depistaggio, abuso d’ufficio, maltrattamento su minori, lesioni gravissime, falso in atto pubblico, violenza privata, tentata estorsione e peculato d’uso.

