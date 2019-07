Un audio segreto svela la trattativa Lega-Russia per ottenere finanziamenti per le Europee

Un uomo vicino al vicepremier Matteo Salvini avrebbe trattato con la Russia per ottenere denaro destinato alla campagna elettorale della Lega per le elezioni europee. Lo rivela Buzzfeed news che dichiara di essere in possesso della registrazione delle conversazioni e aggiunge così nuove prove all’inchiesta dell’Espresso sui finanziamenti russi alla Lega.

L’incontro tra i due avrebbe avuto luogo il 18 ottobre, il giorno dopo l’appuntamento di Salvini con il vicepremier russo Kozak (che non appariva sull’agenda ufficiale del vicepremier italiano). Quel giovedì, al Metropol hotel di Mosca, sei uomini – tre italiani e tre russi – avrebbero discusso la strategia per creare una «grande alleanza» italo-russa.

La ragione ufficiale dell’incontro era un accordo sul petrolio, ma «il loro obiettivo era di danneggiare le democrazie liberali e creare una nuova Europa nazionalista, allineata con Mosca», scrive Buzzfeed.

Il sito statunitense avrebbe infatti ricevuto un audio in cui Gianluca Savoini, presidente dell’associazione culturale Lombardia – Russia vicino a Salvini – avrebbe cercato di dirottare milioni di euro provenienti dal petrolio russo sui conti della Lega. Questo avrebbe violato la legge elettorale italiana, che impediva ai partiti di ricevere donazioni da privati superiori ai 100.000 euro.

