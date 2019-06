Ponte Morandi, la demolizione: in 6 secondi l’esplosione controllata da barriere d’acqua – La diretta

Un’esplosione controllata cancellerà una volta per tutte quello che resta del ponte Morandi. Dopo quasi un anno, i segni della tragedia in cui persero la vita 43 persone il 14 agosto scorso vengono cancellati per fare spazio al nuovo. Sei secondi è il tempo sufficiente per la demolizione definitiva del moncone est. Sei secondi dopo i quali lo skyline della Valpolcevera cambierà definitivamente.

L’operazione

Il primo intervento è il taglio degli stralli della pila 11, la pila più vicina all’autostrada. Subito dopo partono le cariche poste sopra le vasche d’acqua installate sull’impalcato. Poi, il crollo della pila 11 verso la 10. Mezzo secondo dopo partiranno le cariche sulla stessa pila 10 che, a sua volta, ruoterà verso la 11.

Pochi istanti prima di atterrare, partono le cariche delle vasche d’acqua poste ai lati dell’impalcato per abbattere ulteriormente le polveri. L’operazione durerà al massimo 6 secondi. Ad essere abbattuti, 20mila metri cubi di materiale, vale a dire 50mila tonnellate.

Toti prima dell’esplosione: «Il pensiero va alle 43 vittime»

«Pochi secondi per veder andare giù il moncone est del ponte Morandi. Pochi secondi in cui le nostre menti ripercorreranno questi mesi di lavoro duro per arrivare a questo momento – ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti -. Penseremo alle 43 vittime e alle loro famiglie, agli sfollati che hanno dovuto lasciare le loro case, ai feriti, ai sopravvissuti e alla voglia di giustizia per un evento assurdo che non doveva succedere. È una giornata molto importante per la città, Genova entra nel futuro, supera questa tragedia e ci riporta alla normalità».