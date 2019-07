Procedura d’infrazione, oggi la decisione dell’Ue. Conte: «Sono fiducioso»

È il giorno del verdetto per l’Italia. Alle 14 la riunione dei commissari Ue per analizzare le misure e i conti italiani

Si riunirà alle 14 il consiglio dei commissari dell’Ue per decidere se aprire o meno una procedura d’infrazione per debito e deficit eccessivi contro l’Italia (sarebbe la prima nella storia). Il Governo si presenta all’esame forte del sostegno del presidente della Repubblica Mattarella: «Credo che il governo stia per dimostrare alla Commissione Ue che i conti saranno in ordine – ha detto Mattarella – le indicazioni sono rassicuranti e non credo vi sia motivo per aprire una nuova infrazione».

«Non sono sicuro» di evitare la procedura d’infrazione: «Il nostro compito è stato lunedì sera definire assestamento e rendicontazione. Sono assolutamente fiducioso e confido domani di poter brindare con tutti gli italiani per il risultato positivo», ha sottolineato riferito ieri sera il premier in conferenza stampa da Bruxelles.

Lo spiraglio

E dopo aver approvato gli ultimi assestamenti di bilancio nell’ultimo Cdm, per il governo Conte sembrano arrivare i primi spiragli per una soluzione sulla procedura con la Commissione Ue. Secondo l’Ansa, il pacchetto di misure approvate dal governo italiano avrebbe aiutato a risolvere la trattativa, orientandola quindi verso una chiusura positiva.

Per i commissari sarebbe risolta però la situazione dei conti per il 2019, ma aspettano ancora rassicurazioni per il 2020.

L’appello del premier Conte: «Evitare la logica dell’austerity»

«Dobbiamo individuare personalità che sappiano rinnovare il sogno europeo», ha detto il presidente del Consiglio Consiglio Conte, a Bruxelles per la doppia partita delle nomine e della procedura, «che abbiano una chiara visione e sappiano esprimerla con coraggio, evitando di rifugiarsi nella angusta logica dell’austerity o di affidarsi al primato della finanza. Vogliamo personalità che mettano al centro la crescita, i cittadini, le persone».

Secondo Conte, «i dati certificano la grande solidità della nostra economia, dei nostri fondamentali, i conti pubblici migliorano, il deficit è in calo, aumentano le entrate, diminuisce la disoccupazione mentre sono in crescita gli occupati, al top da oltre 40 anni. Anche la curva dello spread tra Btp e Bund tedeschi, e con esso i rendimenti dei titoli di Stato decennali, sembra affrontare un’importante fase di calo. Io tifo Italia».

Il primo luglio, in Consiglio dei ministri è stato approvato un decreto contenente «misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica». Potrebbe essere il suo contenuto la chiave per scongiurare la procedura d’infrazione.

Assestamento di bilancio

Nel decreto sull’assestamento di bilancio la stima del deficit è stata ridotta al 2,04%, in linea con le richieste della Commissione europea. Il Consiglio dei ministri avrebbe così fatto un passo verso l’accordo con l’Europa, congelando di fatto 1,5 miliardi di euro dalle misure del reddito di cittadinanza e quota 100.

Ma il governo Conte potrà sfruttare anche i dati sul lavoro pubblicati ieri dall’Istat, mai così positivi negli ultimi anni. Il tasso di disoccupazione è sceso al 9,9%, il minimo da febbraio 2012. Ma il dato più forte è quello dell’occupazione: è salito al 59%, ai massimi dal 1977.

