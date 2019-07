Sudan: raggiunto accordo tra il Governo militare e movimento pro-democrazia

Circa un mese da quando, il 4 giugno, il Governo militare aveva aperto fuoco sui manifestanti a Khartoum, uccidendo decine di persone, militari e civili sembrano aver raggiunto una tregua improvvisa e inaspettata, grazie anche agli sforzi di mediazione del Primo ministro etiope e dei membri dell’Unione Africana. C’è un accordo e forse ci sarà anche una pace duratura.

Militari e civili si alterneranno alla guida di un esecutivo di transizione che dovrà traghettare il Paese verso elezioni libere e democratiche, non prima di tre anni. Il compito di governare spetterà per primo alla giunta militare guidata dal generale Abdel Fattah al Burhan alla quale subentrerà, dopo 18 mesi e per altrettanto tempo, un governo civile.

Si tratta di un’importante vittoria per i Sudanese Professionals’ Association, il movimento pro-democrazia che, dopo aver inscenato manifestazioni che hanno spianato la strada alla giunta militare portato alle dimissioni di Omar al-Bashir, si era battuto per un periodo di transizione più lungo, per preparare adeguatamente il Paese alla transizione verso un regime democratico.

After months of unrest, Sudan’s military council and opposition coalition reach power-sharing agreement.



Proprio su questo punto i manifestanti democratici si erano scontrati con il Governo militare di transizione, intento a indire nuove elezioni entro pochi mesi. I tentativi di dialogo si erano spenti con una serie di azioni repressive, la più feroce della quali è avvenuta nella capitale del Paese il 3 giugno in cui sono rimaste uccise più di cento persone e ferite diverse centinaia.

Il Paese sembrava scivolare nuovamente – dopo l’estromissione del dittatore Omar al-Bashir a inizio aprile, da circa trent’anni al potere – verso l’autoritarismo militare. Gli ultimi scontri risalgono soltanto a qualche giorni fa ma la diplomazia, alla fine, sembra aver trionfato, almeno per il momento. Il leader del movimento pro-democrazia ha commentato l’accordo, esultando: «Oggi la nostra rivoluzione ha vinto».

