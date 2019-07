La calciatrice e il bambino senza braccia: com’è nata la loro bellissima amicizia

Un’amicizia nata sui campi di calcio. È quella tra Joseph Tidd, un anno e 8 mesi e Carson Pickett, 25. Lui, un passionato tifoso, lei una calciatrice americana degli Orlando Pride. Entrambi accomunati da una malformazione fisica: la mancanza di una parte del braccio sinistro.

Un legame, raccontato dal Washington Post e immortalato da una foto che in pochi giorni è diventata virale. Lo scorso giugno le due braccia menomate si sono incontrate dopo una partita di Pickett.

«Joseph ha passato l’intero viaggio in macchina dalla casa allo stadio guardando il suo braccio e ridacchiando», ha raccontato la mamma Colleen Tidd, «perché sapeva di avere un amico».

Un sogno diventato realtà per Joseph che ha incontrato, prima del suo idolo sportivo, una nuoa amica. Joseph è uno dei 2.250 bambini americani che ogni anno nascono con malformazioni.

Joseph e Carson si erano già visti ad aprile, dopo la partita di apertura dell’Orlando Pride, quando un reporter di Fox 35, che aveva lavorato con la squadra di calcio riuscì a far incontrare la famiglia con la giocatrice.

«Joseph ci ha messo un minuto per realizzare, “wow, abbiamo le stesse braccia” e poi ha sorriso», ha detto la madre.

Colleen and Miles Tidd, i genitori di Joseph, hanno documentato le avventure del figlio su Instagram, sulla pagina “tiddbit_outta_hand” nella speranza che possano incoraggiare Joseph e altri bambini come lui a non fermarsi. «È un modo per mostrare che è speciale e non è diverso da qualsiasi altro bambino», ha detto la madre.

