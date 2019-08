Mozioni sulla Tav, in corso la discussione al Senato – La diretta

È in corso al Senato la discussione sulle mozioni a favore e contro la Tav. Una quella per bloccare l’opera, promossa dal Movimento 5 Stelle, mentre sono cinque (tra cui quelle di Partito Democratico e Forza Italia) per dare il via libera alla Torino-Lione.

La Lega e Forza Italia hanno annunciato che voteranno tutte le mozioni Sì Tav e contro quella del M5S. Ancora da verificare la strategia dei partiti guidati da Nicola Zingaretti e Silvio Berlusconi che potrebbero uscire dal Senato durante il voto sulla stessa mozione No Tav dei 5 Stelle per inasprire il conflitto fra le forze di governo.

11.45 – Andrea Marcucci del Pd, durante le dichiarazioni di voto sulla Tav, va all’attacco del governo: «Siamo al teatro dell’assurdo. La presentazione di una mozione del M5s contro la Tav e contro la posizione del premier dimostra al Paese che questa maggioranza non esiste più».

Il senatore del Pd Mauro Antonio Donato Laus mostra un cartello con scritto: ”5 stelle cambiano idea ad Alta Velocità” in aula al Senato durante la discussione di mozioni sul Treno ad Alta Velocità Torino-Lione (Tav), Roma, 07 agosto 2019. ANSA/ANGELO CARCONI

11.25 – Il senatore Vasco Errani (LeU) dichiara che non voterà nessuna delle mozioni.

11.15 – Emma Bonino (+Europa) annuncia che non parteciperà al voto sulla mozione del Movimento 5 Stelle mentre voterà sì a quelle a favore della Tav, a partire da quella di cui è prima firmataria.

#Tav, @emmabonino: @Piu_Europa non partecipa al voto in aula Senato Appello alle opposizioni: lasciamo soli M5s e Lega Roma, 7 ago. (askanews) — Piercamillo Falasca 🇮🇹🇪🇺 (@piercamillo) August 7, 2019

11.05 – Conclusa la discussione. Al via le dichiarazione di voto.

11.00 – Il viceministro all’Economia, Massimo Garavaglia, cui è stata data la parola a nome del governo, ha espresso la posizione del suo partito: «La posizione della Lega è nota sulla Tav da tempo, invitiamo a votare a favore di tutte le mozioni che dicono sì alla Tav, e contro chi blocca il Paese».

10.45 – Per il vicepresidente dei senatori di Forza Italia Licia Ronzulli «le mozioni sulla Tav sono la resa dei conti finale fra M5S e Lega. I Cinquestelle

voteranno per No Tav mentre i leghisti voteranno per Sì Tav. A prescindere dall’esito delle votazioni – ha continuato il senatore – questa è la fotografia evidente di una maggioranza innaturale, divisa, dilaniata non su questioni di second’ordine non ma su temi cruciali per il Paese come quello delle infrastrutture. Dopo il mezzogiorno di fuoco al Senato, delle due forze politiche ne rimarrà in piedi soltanto una».

10.35 – Su Facebook il Movimento 5 stelle, commentando l’annuncio del capogruppo leghista Massimiliano Romeo del sì a favore di tutte le mozioni pro-Tav inclusa quella del Pd, attacca il Carroccio: «Abbiamo portato il Tav in Parlamento e sono venuti allo scoperto! Ma la cosa più ridicola è che la Lega li sostiene dopo che il Pd ha presentato una mozione di sfiducia su Salvini. L’inciucio è servito! Aprite gli occhi!»

Abbiamo portato il TAV in Parlamento e sono venuti allo scoperto!Ma la cosa più ridicola è che la Lega li sostiene dopo… Posted by MoVimento 5 Stelle on Wednesday, August 7, 2019

10.33 – Il capogruppo leghista al Senato, Massimiliano Romeo, interpellato a margine dei lavori dell’Aula, ha confermato che la il Carroccio voterà no alle mozioni del M5s contro la Tav e voterà sì alle mozioni di Pd, Fi, Fdi e Bonino a favore dell’opera.

10.30 – Continua a circolare l’ipotesi di far mancare il numero legale sulla mozione pentastellata, che sarà la prima a essere votata. La Lega, dopo che le mozioni di Pd e Fi sono state sfrondate dai passaggi contro la maggioranza, dovrebbe votera tutte le mozioni per il Sì alla Tav (Pd, Fi, Fdi e Bonino) e contro le mozioni no Tav (M5s e Leu).

Il #Pd intanto ha ritoccato all'ultimo la mozione sulla #TAV. Via le premesse critiche contro il governo resta solo l'impegno per l''opera. Un modo per farla votare da tutte le forze politiche favorevoli all'infrastruttura, compresa la #Lega.



Bah! #OpenSenato — Simone Alliva (@SimoneAlliva) August 7, 2019

Lo stesso dovrebbero fare i Dem, gli azzurri e i senatori di Fdi. Al contrario, gli oppositori dell’opera, tra cui due dei quattro senatori di Leu, voteranno a favore delle mozioni contro la Torino-Lione e diranno no a tutte le altre.

10.10 – Il senatore di Forza Italia Marco Perosino, piemontese, sindaco di Priocca in provincia di Cuneo, sfida i Cinque stelle: «Come venite a Roma se non con la Tav? Venite in bicicletta. Io ci sono venuto due volte in vita mia e dico che è possibile. Oppure venite con gli scassati regionali…»

10.00 – Il Pd nel frattempo ha “tagliato” la sua mozione. Si legge nel testo: «Il Senato impegna il Governo ad adottare tutte le iniziative necessarie per consentire la rapida realizzazione della nuova linea ferroviaria Tav Torino-Lione». Una scelta, quella di asciugare la proposta, compiuta con l’obiettivo di assicurare che il testo sia messo in votazione in Aula e non votato per parti separate.

9.40 – Salvini: «Come si fa a lavorare così?».

Gli insulti di Renzi, della Boschi e del PD mi divertono, gli attacchi quotidiani dei 5Stelle mi dispiacciono.

Come si fa a lavorare così??? pic.twitter.com/ilC8ACcVjt — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) August 7, 2019

9.30 – Salvatore Margiotta del Pd, invece, presentando la mozione dem ha attaccato: «Conte conferma il proprio Sì alla Tav e il gruppo parlamentare che lo ha designato premier presenta invece una mozione» contro la Torino Lione che di fatto “sfiducia il presidente del Consiglio: in una normale fisiologica dinamica parlamentare si aprirebbe la crisi».

9.15 – Elisa Pirro, del M5S, ha iniziato il suo intervento di illustrazione della mozione pentastellata contro la Tav definendola una «idea vecchia di almeno 30 anni.Il M5s – ha aggiunto – ha fortemente voluto che nel contratto di governo fosse scritto che il progetto Tav sarebbe stato ridiscusso integralmente».

