Ore drammatiche per il governo: terminato l’incontro tra Conte e Salvini

Il premier Giuseppe Conte ha rinviato a «data da destinarsi» la conferenza stampa a Palazzo Chigi prevista per domani. Rinviata anche l’assemblea congiunta dei parlamentari M5S

È durato circa un’ora l’incontro tra il premier Giuseppe Conte e il leader della Lega Matteo Salvini. Un vertice che è stato definito «lungo, pacato e cordiale» , da fonti leghiste a Palazzo Chigi. Matteo Salvini era entrato nello studio del premier Conte con due ipotesi in testa, secondo chi gli è vicino.

Ipotesi che sarebbero la fine del governo gialloverde o il sì del premier a un rimpasto che vedrebbe l’estromissione dei due ministri meno graditi alla Lega, Danilo Toninelli e la titolare della difesa, Elisabetta Trenta. Dopo il voto opposto nelle mozioni sulla Tav, la situazione si è fatta sempre più irrespirabile nella maggioranza.

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini lascia Palazzo Chigi, Roma 7 agosto 2019. ANSA/GIUSEPPE LAMI

Dopo il vertice con Salvini, Conte avrebbe incontrato Luigi Di Maio che ha rimandato l’assemblea congiunta dei parlamentari M5S. Mentre Conte ha rimandato a «data da destinarsi» la conferenza stampa fissata per domani 8 agosto a Palazzo Chigi. Intanto il vicepremier leghista ha annullato anche due comizi domani in Abruzzo, quello a Fossacesia Marina alle 10 e quello di San Salvo Marina alle 17. Confermato quello serale a Pescara, previsto per le 21.30.

