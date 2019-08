Colpo di scena: Conte a colloquio da Mattarella. Verifica, rimpasto o crisi?

Il premier Giuseppe Conte è salito al Colle per per un colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in questa fase caotica seguita al voto in ordine sparso delle due forze di governo sulla Tav ieri al Senato.

Vista la situazione Mattarella era già rientrato ieri sera dalla residenza di Castelporziano. La consultazione dovrebbe portare a uno sviluppo della vicenda: l’incontro potrebbe aprire la strada a una verifica di governo, oppure a quel rimpasto che da molte parti viene invocato (soprattutto in casa leghista), e che porterebbe alla sostituzione di Toninelli, infrastrutture, Trenta, difesa, e forse anche Tria, economia.

Oltre a Centinaio, agricoltura e turismo, destinato alla Commissione Europea. Ma c’è anche l’ipotesi più drastica, quella di una restituzione del mandato da parte del premier. Le prossime ore chiariranno il corso della crisi.

Le liti: «Qualcosa si è rotto»

La notizia del colloquio tra il premier e il Presidente della Repubblica arriva in un momento delicatissimo per il Governo gialloverde: ieri, 7 agosto, il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha detto che «qualcosa si è rotto tra me, Di Maio e Conte».

Luigi Di Maio ha replicato alle sue parole prima rivendicando il “no” del M5s alla Tav e poi con un post su Facebook in cui ha attaccato i riferimenti di Salvini alla spartizione delle poltrone, accusandolo velatamente di voler far saltare il Governo per non approvare la riforma sul taglio dei Parlamentari, già approvata in prima lettura alla Camera.